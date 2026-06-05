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Šamar za Dušana Alimpijevića: Totalno pomračenje i brejk Marka Baraća

Šamar za Dušana Alimpijevića: Totalno pomračenje i brejk Marka Baraća

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaši Bahčešehira iznenadili su Bešiktaš na domaćem terenu i stigli do izjednačenja.

Košarkaši Bahčešehira iznenadili Bešiktaš Izvor: MN PRESS

Košarkaši Bahčešehira izjednačili su u polufinalnoj seriji turskog prvenstva protiv Bešiktaša, pošto su drugoj utakmici slavili sa ubjedljivih 101:79. Tako su izabranici Marka Baraća stigli do brejka, dok je četa Dušana Alimpijevića slavila u prvom duelu.

Bahčešehir jeste bolje ušao u meč, ali se finalista Evrokupa konsolidovao i uspio da preuzme vođstvo u nekoliko navrata. Međutim, sredinom treće dionice su potpuno pogubili konce igre i na kraju tog perioda gubili sa -10. 

Bašiktaš koji važi za favorita u ovom duelu je odigrao katastrofalno drugo poluvrijeme i sada će morati da jure ribrejk na gostujućem terenu. Nije uspio Alimpijević da ih razdrma ni na pauzi između četvrtina, pošto boljitka u igri nije bilo, prednost je samo rasla i na kraju su doživjeli debakl od 22 poena razlike.

Bahčešehir je predvodio Flin sa 20 poena, uz pet asistencija, dok su ga pratili Akpinar sa 17 i Hejl sa 15. Kod Bešiktaša je Brinton Lemar bio najefikasniji sa 14, ispratio ga je Met Tomas sa 11.

U drugom polufinalu sastaju se Fenerbahče i Efes, a istanbulski velikan vodi sa 2:0 u seriji i u narednoj utakmici imaće prvu "meč loptu" za plasman u finale.

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KK Bešiktaš Baščešehir

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