Selektor Srbije isključen u Turskoj: Alimpijević bjesnio kao nikad, saradnici ga ispratili sa terena

Selektor Srbije isključen u Turskoj: Alimpijević bjesnio kao nikad, saradnici ga ispratili sa terena

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Temperamentni srpski stručnjak Dušan Alimpijević nije mogao da se pomiri sa jednom sudijskom odlukom.

Bešiktaš pobijedio u turskoj ligi, Alimpijević isključen Izvor: Ferhat Yeşiltaş/X/Printscreen

Košarkaši Bešiktaša upisali su novu pobjedu u turskoj Superligi, pošto su 25. kolu savladali Karšijaku sa 92:86. Tako su ostali konkurentni za prvu poziciju na tabeli sa Fenerbahčeom, nakon što su nedavno izborili plasman u finale Evrokupa. Sada su oba tima na identičnom učinku od 21 pobjede i četiri poraza.

Utakmicu velikih rivala je obeležilo isključenje srpskog trenera Dušana Alimpijevića na startu posljednje četvrtine. Selektor Srbije je bio besan što je njegovom igraču dosuđen faul, pa je jako burno reagovao, krenuo je ka sudiji, psovao, a na kraju su ga saradnici ispratili sa terena.

Ako je suditi po snimku, imao je razloga za negodovanje. Pogledajte kako se sve odigralo:

 Bešiktaš je do važne pobjede predvodio Entoni Braun sa 19 poena, dok ga je Brajton Lemar ispratio sa 18. Dvocifreni su bili još Žižić 14, Metju 12, Ugurlu sa 12 i Arslan 11.

U poraženom timu najbolji je bio Čarls Mening Džunior sa 20 poena, dok je Jang dodao 19 poena.

