Poraz Alimpijevićevog Bešiktaša u finalu Evrokupa: Izmiču Evroliga i evropski trofej

Bešiktaš izgubio u prvoj utakmici finala Evrokupa protiv Burga, 60:72

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Ekipa srpskog stručnjaka Dušana Alimpijevića (40), turski Bešiktaš, izgubila je u prvoj utakmici finala Evrokupa od Burga kod kuće, 60:72 (10:18, 16:17, 15:20, 19:17). Finalna serija biće nastavljena za šest dana u Francuskoj, gdje će Burg imati "meč loptu" za titulu i za direktan plasman u Evroligu sljedeće sezone.

Izuzev početnog vođstva domaćih 5:0, Burg je bio taj koji se pitao za sve u Akatlar areni u Istanbulu. Ograničili su Francuzi Bešiktaš na samo 10 poena u prvoj četvrtini, uveli ga u nervozu, koja se ogledala i u velikom broju promašenih šuteva (7/33 za tri).

Iako je Alimpijevićev tim gubio ogromnih "minus 18" (44:62) na sedam i po minuta do kraja, uz podršku navijača pokušavao je da se vrati do kraja i imao priliku da potpuno "otvori" završnicu, ali je ipak ruka zadrhtala.

Tri uzastopna šuta za tri poena Bešiktaš nije iskoristio u 37. minutu, pri zaostatku "minus 7" (55:62) - Konor Morgan je promašio treći na utakmici, Devon Dotson četvrti, a onda i peti. Zajedno su do tog trenutka šutirali trojke 0/8. I to govori o njihovoj nervozi u prvoj utakmici finalne serije.

Kazna je stigla nedugo poslije toga, trojkom Asemijana Mularea, za velikih "plus 10" 65:55" na dva minuta do kraja. Ispostavilo se da je tu bio kraj nadanja domaćih da mogu da preokrenu.

Nekadašnji igrač Mege i Čikago Bulsa Adam Mokoka bio je prvi strijelac gostiju sa 14 poena i devet skokova, a poen manje dao je takođe veoma zapaženi Asemijan Mulare, koji je ubacio 13 poena, uključujući i prelomnu trojku. U Bešiktašu je najefikasniji bio krilni košarkaš Antonio Braun sa 14 poena i uz šut za tri 4/11.