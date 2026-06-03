"To je nas ukanalilo": Ljajić o 10+ ugovora koji su uništili Partizan preko noći

Rasim Ljajić otkriva kako su loši ugovori uništili Partizan i doveli do dugovanja od 38 miliona evra. Saznajte više o trenutnoj situaciji kluba.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić istakao je da je dug kluba u ovom trenutku 38 miliona evra, a da je budžet smanjen sa 22 miliona evra na svega 13 na godišnjem nivou. Takođe, istakao je da je platni fond za radnu zajednicu, sve zaposlene i igrače sada 781.000 evra (bruto) na mjesečnom nivou, odnosno smanjen je za oko 40 odsto u odnosu na novembar 2022. godine.

"Prije godinu i po dana dugovali smo novac za čak 27 klubova. Danas je Budućnost iz Podgorice jedini klub kome u ovom trenutku dugujemo pare. U tom segmentu je zapravo urađeno najveće smanjenje i otplata duga. Sa druge strane, najmanje smo vraćali dugove i obaveze prema agentima i agencijama - tu je dug bio 4,9 miliona evra, a sada je 4,3 miliona", ispričao je Ljajić u podkastu "Mozzart Sporta".

I dalje je najveći problem poreski dug koji Partizan ima i iznosi čak 24 miliona evra: "Prošle godine je napravljen reprogram, a od 1. aprila ove godine plaćamo rate. Zato nam je neophodna prodaja igrača. Niko neće da čeka. Svakog mjeseca, uz tekuće obaveze koje redovno plaćate, za porez mora da se izdvoji 400.000 evra. Ko će te pare da vam da? Država pomaže kada je u pitanju UEFA monitoring, ali ne postoji niko ko će da dođe i da vam svakog mjeseca daje novac za troškove i plate. Šansa za to ne postoji. Najtragičnije mi je kada vidim ljude koji razmišljaju kao u prošlim vremenima - u stilu 'daće neka državna firma, platiće oni, zadužićemo se pa ćemo vratiti.' Toga više nema. Nema više zlatnog rudnika, niti zlatnih koka koje donose džakove para. To morate sami da stvorite."

"To nas je ukanalilo"

Izvor: MN PRESS

Rasim Ljajić je istakao i da novac nije garancija da će se napraviti rezultat, ističući da kada se pogriješi oko pojačanja - to znači da Partizan "ide u kanal".

"Ako kažete 'dovešću pet igrača, baš me briga, nešto ćemo pogoditi', to je najosjetljivija stvar. Partizan je došao u ovu situaciju upravo zbog toga. Imali smo velike plate od 50.000, 48.000 ili 42.000 evra mjesečno za čovjeka koji sjedi na klupi ili uopšte nije među 22 igrača u protokolu! A vi svakog mjeseca morate da izdvojite 35.000 evra za njegovu platu", rekao je Ljajić i zatim naglasio: "To je upropastilo Partizan."

"Šta da uradimo, da se bijemo i tučemo? Da ih pozovemo na dvoboj? (s članovima bivše uprave, prim. aut.). Mi ne možemo da pokrećemo krivične postupke, za to postoje nadležni organi. Pokrenuli smo postupke za stvari za koje smo smatrali da su bile nezakonite, a za sve ostalo postoje institucije i mi nemamo nadležnost da se sa bilo kim obračunavamo. Ne želim nikoga lažno da optužujem, ali činjenica je, o čemu smo pričali sto puta - greška u fudbalu nije krivično djelo. Ako platite igrača 50.000 evra, a on vam ne pruži ništa na terenu, zbog toga se ne ide u zatvor. Ali nas je to ukanalilo. Deset takvih igrača i gotova stvar, a mi smo ih imali i više od deset."