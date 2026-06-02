Rasim Ljajić udario na Peđu Mijatovića: "Shvatio Partizan kao svoj privatni klub"

Predsjednik FK Partizan najoštrije do sada govorio o potpredsjedniku Predragu Mijatoviću i o narušenom odnosu. Naglasio je da nije problem bila Blagojevićeva smjena, nego Mijatovićeva reakcija na prvo "Ne" u klubu.

Izvor: MN PRESS

Iako je završena Skupština FK Partizan, a Predrag Mijatović otišao iz kluba, taj sukob i dalje traje. Predsjednik Rasim Ljajić govorio je dosad najoštrije o sada već bivšem potpredsjedniku u podkastu"Mozzart 2x45" i izjavio kako je bivši čelnik sportskog sektora shvatio FK Partizan kao svoj privatni klub.

Uz to, prvi čovjek kluba ukazao je na to da korijen problema i raskola u upravi nije neslaganje oko smjene trenera Srđana Blagojevića prošle jeseni, već to što su Rasim Ljajić i Danko Lazović u jednom trenutku prestali da odobravaju sve Mijatovićeve prijedloge.

Ljajić je pretpostavljao da će Mijatović otići poslije viđenog epiloga sjednice Skupštine, na kojoj su svi članovi UO dobili mandat da nastave. Međutim, nije očekivao da će potpredsjednik podnijeti ostavku pred novinarima, a ne pred delegatima Skupštine.

"Iskreno, u jednom od razgovora pre Skupštine rekao mi je da sebe ne vidi u UO sa istim sastavom, ako svi dobiju povjerenje. Na neki način je najavio ono što se juče dogodilo. Ako se to dogodilo, očekivao sam da to uradi na Skuštini, a pošto tamo nije, nisam očekivao da podnese ostavku na konferenciji za štampu".

Da li je sve zaista "puklo" u upravi u trenutku otpuštanja Srđana Blagojevića prošle jeseni?

"Mislim da njemu tovarimo na leđa nešto što ne zaslužuje. Desila se ta smjena, postoji su razlozi 'za' i 'protiv'. Javni sukob desio se zbog smjene Blagojevića, Lazović je rekao 'u redu, ali da nađemo rješenje bolje od Blagojevića'. Prema tome, nije Blagojević taj ključni faktor zbog kojeg je sve nastalo. Ispali smo iz Kupa porazom od Mačve, izgubili smo od Čukaričkog na Banovom brdu i bilo je teško braniti poziciju da Blagojević ostane. Čak se i preliminarni dogovor sa njim napravio da je najbolje da ode, složio se sa tim, a onda je to medijski 'podgrijano'. U tome se pretjeruje".

"Stalno je insistirao na nekom glasanju"

Izvor: MN PRESS

Da li je Rasim Ljajić bio "plavi šljem", pomiritelj u upravi?

"Nisam bio 'plavi šlem', ali znao sam da ne možemo uz taj sukob da funkcionišemo. Mijatović je stalno insistirao na nekom glasanju. Izbjegavao sam to glasanje, čak sam kad je počeo prvi sukob izbjegavao i da sazovem sjednicu UO, znajući da je svaka nova sjednica samo dolivanje ulja na vatru. Rekao sam i njemu i Danku da nema smisla ako se preglasavamo. Izbjegavao sam, prekidao sjednice, bio sam i u lošim odnosima sa Dankom. Kad je trebalo da se smijeni Stojaković rekao sam 'pustite, čeka nas važna utakmica sa Radnikom, neće biti glasanja...'. Radio sam to pokušavajući da kupim vrijeme".

"Možda nije pametno što ovo govorim, ali u jednom trenutku smo sjeli i računam da ćemo napraviti dogovor, išlo je u tom pravcu. I Peđa kaže: 'Ja ne mogu s njim da radim'. Danko je rekao 'Ja mogu s tobom, ako je u interesu Partizana'. I sada mi je najčudnije da pišu svi o svađi u Partizanu, kao da smo svi u tome učestvovali i da smo svi odgovorni. Nije situacija tako jednostavna kako to na prvi pogled izgleda", kazao je Ljajić i dodao: "Ovo je prvi put da nešto otvorenije govorim".

"Ostali biste zapanjeni"

Mijatović je iznosio kritike na račun članova UO, dovodeći u pitanje to što je Rasim Ljajić čovjek iz politike, a ne fudbala, da je Milka Forcan iz biznisa, a ne sporta, kao i da je Danko Lazović na početku funkcionerske karijere. Ljajić je na to odgovorio najoštrije do sada.

"Shvatio je ovo kao da je njegov privatni klub. Nije to pokazivao dok nije ušao, a onda je očekivao da bude 'sve i svja'. Da bude predsjednik kluba, generalni direktor, jedini... Juče slušam šta govori, da nije znao za ovo, ono, da je preglasan. Da vam kažem, uzmite statute svih klubova, Upravni odbor donosi odluke o svemu. Naravno da sportski sektor predlaže, ne miješa mu se niko, ali odluke finansijske prirode mora da prođe upravni odbor. Nema kluba u kom nije tako".

"I kad me pitate, nije Blagojević problem, već samo povod. Problem je bio kada je se prvi put suočio sa tim da ne može da radi baš sve što hoće. Da Danko neće baš da potpisuje sve što on donese. Da nećemo svi da kažemo 'u redu', na sve. Pustite jednu smjenu, drugu smjenu, Nešu Stojakovića... A nema rezultata, sve gore i gore. Pa, ne mogu u ambis jer ti predlažeš, a vidim da to nije dobro. Valjda mogu da ti kažem da je to pogrešan put. Neću ti reći promijeni auto ili vozača, ali put je sigurno pogrešan. Kad bih otvarao tu priču i navodio sve te detalje o 'znanju-neznanju', svi bi se zapanjili. Neću da vam kažem, ali ljudi bi ostali zapanjeni o stvarima koje su predlagane, rađene i pokušajima da se ta šteta što više smanji", kazao je Ljajić

Bonus video:

Pogledajte 01:52 Predrag Mijatović neće biti opozicija Partizanu Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)