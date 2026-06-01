logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Otvoreno ću reći - on nije za Partizan": Mijatović nije htio da ode bez ovih riječi

"Otvoreno ću reći - on nije za Partizan": Mijatović nije htio da ode bez ovih riječi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Predrag Mijatović i na oproštaju od Partizana naglasio da Srđan Blagojević ne bi trebalo da bude trener Partizana

Predrag Mijatović o Srđanu Blagojeviću Izvor: MN PRESS

Dok je podnosio ostavku, potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović govorio je veoma otvoreno i šta misli o radu trenera Srđana Blagojevića. Smijenio ga je jesenas i to još smatra svojom dobrom odlukom, dok žali za svojim izborom Nenada Stojakovića za Blagojevićevu zamjenu.

"Svakako da sam napravio puno grešaka, ali to ću vam lako odgovoriti. Apsolutno smatram da smjena Srđana Blagojevića nije bila moja greška i da je bila dobar potez za FK Partizan, ali se slažem da zamjena za Srđana Blagojevića nije bio pun pogodak. Ne treba sada ulaziti u tu analizu, ali ja sam čovjek koji priznaje greške", rekao je Mijatović u Sportskom centru "Teleoptik" u Zemunu.

Mijatović je u novembru smijenio Blagojevića, poslije toga je ekipa pala u još veću krizu pod vođstvom Nenada Stojakovića, a onda je uprava bez Predraga Mijatovića vratila Blagojevića. Bila je to neobična situacija, jer je u saopštenju kluba navedeno da je novi-stari trener vraćen preglasavanjem Predraga Mijatovića, za koje su glasali Danko Lazović, Milka Forcan i Danko Lazović.

"Sa njim smo sa drugog pali na treće mjesto"

Izvor: MN PRESS

Mijatović ukazuje na to da je Blagojević sa ekipom Partizana završio prvenstvo na trećem mjestu tabele Superlige.

"Jesam možda pogriješio sa nedovoljno dobro pronađenom zamjenom za Blagojevića, jer je i njegova druga etapa pokazala da smo sa njim sa drugog mjesta otišli na treće... Evo, otvoreno kažem da mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za FK Partizan. Znate i sami, u novembru sam ja bio taj koji je inicirao njegovu smjenu i svi su se složili, a vraćen je protiv moje odluke. Logika mi govori da ili kažem da se slažem ili da predložim novog rješenje. Zamislite da opet budem preglasan i da opet krenemo. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne vjerujem, pa prepuštam da to rade ljudi koji možda više znaju, možda imaju više iskustva", rekao je Mijatović uz dozu ironije.

Pogledajte

02:18
"Glasao bih za sebe da sam znao da fali jedan glas": Predrag Mijatović o sednici FK Partizan
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Predrag Mijatović Srđan Blagojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC