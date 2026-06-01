"Otvoreno ću reći - on nije za Partizan": Mijatović nije htio da ode bez ovih riječi

Predrag Mijatović i na oproštaju od Partizana naglasio da Srđan Blagojević ne bi trebalo da bude trener Partizana

Izvor: MN PRESS

Dok je podnosio ostavku, potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović govorio je veoma otvoreno i šta misli o radu trenera Srđana Blagojevića. Smijenio ga je jesenas i to još smatra svojom dobrom odlukom, dok žali za svojim izborom Nenada Stojakovića za Blagojevićevu zamjenu.

"Svakako da sam napravio puno grešaka, ali to ću vam lako odgovoriti. Apsolutno smatram da smjena Srđana Blagojevića nije bila moja greška i da je bila dobar potez za FK Partizan, ali se slažem da zamjena za Srđana Blagojevića nije bio pun pogodak. Ne treba sada ulaziti u tu analizu, ali ja sam čovjek koji priznaje greške", rekao je Mijatović u Sportskom centru "Teleoptik" u Zemunu.

Mijatović je u novembru smijenio Blagojevića, poslije toga je ekipa pala u još veću krizu pod vođstvom Nenada Stojakovića, a onda je uprava bez Predraga Mijatovića vratila Blagojevića. Bila je to neobična situacija, jer je u saopštenju kluba navedeno da je novi-stari trener vraćen preglasavanjem Predraga Mijatovića, za koje su glasali Danko Lazović, Milka Forcan i Danko Lazović.

"Sa njim smo sa drugog pali na treće mjesto"

Mijatović ukazuje na to da je Blagojević sa ekipom Partizana završio prvenstvo na trećem mjestu tabele Superlige.

"Jesam možda pogriješio sa nedovoljno dobro pronađenom zamjenom za Blagojevića, jer je i njegova druga etapa pokazala da smo sa njim sa drugog mjesta otišli na treće... Evo, otvoreno kažem da mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za FK Partizan. Znate i sami, u novembru sam ja bio taj koji je inicirao njegovu smjenu i svi su se složili, a vraćen je protiv moje odluke. Logika mi govori da ili kažem da se slažem ili da predložim novog rješenje. Zamislite da opet budem preglasan i da opet krenemo. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne vjerujem, pa prepuštam da to rade ljudi koji možda više znaju, možda imaju više iskustva", rekao je Mijatović uz dozu ironije.