Dosadilo mu da bude u tatinoj sjenci: Sin Karla Anćelotija preuzeo Lil!

Nakon epizode u Botafogu Davide Anćeloti sada ima daleko ozbiljniji angažman.

Francuski prvoligaš Lil dobio je novog trenera, a to je Davide Anćeloti, sin legendardnog Karla Anćelotija.

Nakon više od decenija rada u stručnim štabovima svog oca Davide Anćelotije je prošle godine preuzeo Botafogo, a sada se vratio u Evropu i preuzeo jednu ekipu iz liga „petice“.

Sa Lilom je potpisao dvogodišnji ugovor, a vodiće ga u Ligi šampiona, koju su fudbaleri ovog tima izborili završivši na trćem mjestu tabele francuske Lige 1.

„Lil je oduševljen dolaskom Davida Anćelotija koji će u sezoni 2026/27 voditi ekipu u Ligi i i Ligi šampiona. Ovaj mladi trener, koji istovremeno ima ogromno iskustvo u najvećim klubovima, stručnim štabovima i svlačionicama, poznat je i po tome što razvija mlade igrače dok ekipe igra na najvišem nivou“, saopštio je francuski klub.

Davide Anćeloti ima impresivan CV kao pomoćnik pošto je radio u većini klubova gdje je radio Anćeloti, od Pari sen žermena i Real Madrida, preko Napolija, Bajerna i Evertona do povratka na Bernabeu, a isto tako u stručnom štabu je reprezentacije Brazila, koju vodi njegov otac Karlo.