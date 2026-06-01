Sarajevo dovelo beka iz Aluminija: Kosi zadužio bordo dres!

Goran Arbutina
Klub sa Koševa potvrdio dolazak Filipa Kosija.

Filip Kosi potpisao za FK Sarajevo Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo predstavio je svoje prvo pojačanje u ljetnom prelaznom roku. Bordo dres zadužio je Filip Kosi, koji dolazi iz slovenačkog Aluminija.

Dvadesettrogodišnji lijevi bek stigao je na Koševo kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor, a sa Sarajevom je potpisao ugovor na tri godine.

"Kosi je fudbalsku karijeru započeo u NK Mura, sa kojom je osvojio titulu prvaka Slovenije u sezoni 2020/21. Tokom nastupa za NK Aluminij osvojio je Kup Slovenije, kao i titulu prvaka Druge lige Slovenije.

Filipu želimo dobrodošlicu u Sarajevo i mnogo uspjeha u bordo dresu". saopšteno je iz FK Sarajevo.

Svoje prvo pojačanje klub sa Koševa predstavio je zanimljivim videom.

