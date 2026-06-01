Brazilac Renan Oliveira se oprostio od Sarajeva: Tri nezaboravne godine na "Koševu"

Brazilski fudbaler Renan Oliveira napustio je klub sa "Koševa" nakon tri sezone u sarajevskog klubu.

Nakon tri godine provedene u dresu Sarajeva, brazilski napadač Renan Oliveira napustio je klub.

U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Oliveira se oprostio od bordo navijača, saigrača i kluba sa stadiona "Asim Ferhatović Hase":

"Nakon tri godine predanosti i napornog rada… došlo je vrijeme za rastanak. Nije bilo lako… ali svaki izazov, svaka utakmica, učinili su ovo poglavlje zaista posebnim. Odlazim ponosan… znajući da sam dao sve za ovaj klub. Navijačima - hvala vam na ljubavi od prvog dana… Nosiću je sa sobom zauvijek. Saigračima i stručnom štabu - hvala na svakom trenutku koji smo zajedno proveli. FK Sarajevo će zauvijek biti u mom srcu… I čak i iz daljine, uvijek ću vas podržavati i navijati za vas. Sada počinje novo poglavlje. Hvala na ove tri nezaboravne godine", napisao je Brazilac na "Instagramu".

Oliveira je u "bordo" dresu ukupno odigrao više od 80 mečeva i postigao 28 golova.

