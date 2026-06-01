"Klub je pred gašenjem, dug preko 500.000 evra": Vaterpolisti Crvene zvezde se oglasili

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Vaterpolo klub Crvena zvezda nalazi se pred gašenjem, zbog nagomilanih dugova, odlaska gotovo svih igrača iz tima i nedostatka čelnih ljudi koji bi rješavali probleme. Nakon što je čitava javnost upoznata sa veoma teškom situacijom u crveno-bijelom taboru, oglasili su se i vaterpolisti kluba koji je prije nešto više od decenije bio šampion Evrope.

Oni koji su nakon svih problema ostali u klubu sada su podigli glas. Vaterpolisti tvrde da ovako više ne može, da u klubu nema nikog ko bi mogao da riješi probleme, a da je prethodna garnitura čelnika napravila mnogo problema. Između ostalog i dug veći od 500.000 evra.

"Vaterpolo klub Crvena zvezda je, opravdano, sa velikim očekivanjima dočekao start prošle sezone. Osetno pojačan sastav, uz obećana značajna sredstva jakih sponzora, garantovali su nesmetano funkcionisanje kluba i borbu za visoke plasmane u sva tri takmičenja.

Na žalost, znamo šta se događalo krajem godine. Zbog neispunjenih obećanja članova uprave i njihovih malverzacija kako ne bi dobili novac, veći broj vaterpolista je napustio klub. Učinila je to i uprava tako da je preostali dio igračkog kadra uz stručni štab i dvojicu članova rukovodećeg tijela uspio, uz ogromne napore, da osvoji četvrto mjesto u prvenstvu i obezbijedi učešće u evropskom takmičenju naredne sezone.

Mi, igrači, zajedno sa trenerima, smo učinili sve što je do nas. I to je sve. Moramo da zabrinuto konstatujemo da je klub pred gašenjem! Uprave i sponzora i dalje nema, predsjednik se ne nazire, tim koji je 2013. bio prvak Evrope i pobjednik Super kupa živi teške dane sa neizvesnom budućnošću.

Klub ima dug od preko pola miliona evra koji je napravljen u posljednje dvije i po sezone. Dug postoji samo prema igračima i stručnom štabu i dijelom prema objektu u kojem su se vaterpolisti hranili. Ako pogledamo situaciju u srpskom sportu, u kojem, zahvaljujući državi, nikada nije bilo više novca, smatramo da jedna ozbiljna akcija formiranjem uprave i pravljenja sponzorskog pula lako može da riješi i dug i obezbijedi nastavak funkcionisanja Crvene zvezde.

Čekali smo dogovorene rokove, ništa se nije dogodilo i ovo je razlog za apel upućen prije svega dobronamkernima koji mogu da pomognu. Još jednom izražavamo zahvalnost Sportskom društvu na pokušajima da nam se pomogne. Posebnu zahvalnost dugujemo Zvezdanu Terziću i fudbalskom klubu koji su u jednom trenutku situaciju učinili lakšom. Hvala sponzorima i prijateljima kluba koji su omogućili da se prime dvije plate.

Dosta je vremena potrošeno, mnogo je toga izgubljeno. Od želje da se borimo za trofej, bili smo prinuđeni da se potucamo od bazena do bazena, da tražimo pomoć i da jedva skupimo igrače za takmičenje.

Sada je vrijeme da vidimo kako ćemo dalje. Vjerujemo da Crvena zvezda nije rekla posljednju riječ, da će se naći snage koji će omogućiti dalje funkcionisanje na željeni način.

Želja nam je da ovim apelom upoznamo javnost sa situacijom u vaterpolo klubu i sigurno je da ćemo i dalje, sve one kojima je crveno-bijela boja pri srcu, upoznavati sa budućim dogadjanjima uz nadanja da bi novo saopštenje moglo da donese pozitivne vesti. Najmanje bi željeli da pitanje obaveza kluba prema nama rješavamo na neki drugi način.

Igrači: Dušan Marković, Vladimir Mišović, Relja Danković, Rodoljub Gajić, Veljko Krstić, Đorđe Živković, Aleksa Popović, Petar Kasum, Aleksandar Radanović, Petar Smiljević, Viktor Savić,Luka Čikarić, Marko Radović. Stručni štab: Aleksandar Filipović i Balša Nikolić. Predsjednik Skupštine: Goran Čikarić", navodi se u saopštenju vaterpolista Zvezde.

