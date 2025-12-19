VK Crvena zvezda u katastrofalnoj situaciji: Smijenjena predsjednica dijeli ispisnice, igrači odlaze

Veliki problemi za vaterpolo klub Crvena zvezda, deset godina nakon osvajanja evropske titule.

Vaterpolo klub Crvena zvezda u novu sezonu ušao je sa velikim ambicijama, ali samo nekoliko mjeseci kasnije pored crveno-bijelih stoji veliki znak pitanja. Situacija je alarmantna, a postoje naznake da se nekadašnji šampion Evrope neće ni takmičiti u drugom dijelu tekuće sezone - zbog katastrofalnog finansijskog stanja u klubu i velikog broja odlazaka iz tima.

Vesna Nikolić je predsjednica Crvene zvezde i još se ponaša kao da je na toj poziciji, iako je nedavno održana Skupština kluba na kojoj je njoj izglasano nepovjerenje, odnosno smjena sa najvažnije funkcije u klupskom rukovodstvu. Tada je bilo zamišljeno da prvi trener i direktor Aleksandar Filipović bude i (jedini) klupski čelnik barem do izbora novog rukovodstva, ali se sada i ta situacija dodatno zakomplikovala jer Vesna Nikolić ne priznaje glasanje sa sjednice kojoj nije prisustvovala.

U međuvremenu, situacija sa igračkim kadrom Crvene zvezde je katastrofalna. Mnogobrojnim vaterpolistima ponuđeno je da napuste klub, a ima onih koji su već iskoristili tu opciju, pa je pitanje da li će crveno-bijeli imati dovoljan broj igrača za drugi dio sezone, koji se igra nakon Evropskog prvenstva u Beogradu.

Prije početka sezone Vuk Milojević je otišao u Novi Beograd, a zatim su istim putem krenula još trojica vaterpolista Crvene zvezde - Dušan Vasić, Kristijan Šulc i Stefan Pješivac. Tako je crveno-bijeli tabor značajno oslabljen, a to je bila tek najava svega što će se dešavati u zimskim mjesecima. Crvena zvezda će se zahvaliti na saradnji Vuku Vitoroviću i Aleksandru Markoviću jer više od mjesec dana nisu poštovali klupsku disciplinu, Nikola Nikolov je odlučio da napravi pauzu, a Matija Vlahović je da u Beogradu nastavi karijeru. Marko Petković se dogovorio sa Primorcem iz Kotora, dok će Veljko Tankosić pojačati italijansku Ortiđu.

To znači da Aleksandar Filipović za sada ima veoma skroman igrački kadar na raspolaganju, a da su i igrači koji su u klubu već istrpili mnogo ove sezone. Crvena zvezda je podijelila vaterpolistima samo jednu platu, pa neće biti iznenađenje ukoliko Vladimir Mišović, Marko Radović, Stefan Gak, Relja Danković i ostali saslušaju druge ponude. Već ih imaju na stolu, pošto svi klubovi u Srbiji i regionu znaju za velike probleme Crvene zvezde.

Zvezda u posljednje vrijeme ima šest ili sedam igrača na treninzima, što nije dovoljno ni za rad, ni za odigravanje mečeva. Ukoliko se situacija drastično ne promijeni, ugrožen je nastup crveno-bijelih u proljećnom dijelu sezone. Samim tim, Vaterpolo savez Srbije mogao bi Zvezdi da izrekne veoma oštru kaznu zbog odustajanja od takmičenja.