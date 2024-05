Zvezda ispala nakon penala, Radnički u finalu! Kragujevčani će igrati za Ligu šampiona

Bolan poraz crveno-bijelih na domaćem terenu u "majstorici"

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Radničkog napravili su podvig, plasiravši u finale Super lige Srbije, pobjedom nad Crvenom zvezdom, u Beogradu, u "majstorici" polufinalne serije, poslije boljeg izvođenja penala, rezultatom 17:16 (12:12). Kragujevčani igraće u finalu protiv najdominantnijeg srpskog i regionalnog tima, Novog Beograda, šampiona regionalne lige i učesnika završnog turnira Lige šampiona.

Crvena zvezda je otvorila utakmicu sa dva pogotka iz peterca Gavrila Subotića, a u prvih 13 minuta dobila je čak četiri penala. U takvim okolnostima Kragujevčani su se još i dobro držali, odgovarali su golovima iz igre i sve vrijeme bili u egalu. Uspjeli su čak i da dođu do potpunog preokreta poslije serije od tri gola u kojoj je dva puta pogađao Lazar Vićković, a jednom Sandro Adeišvili i na odmor odu sa dva gola prednosti – 7:5.

Tu prednost uspjeli su da sačuvaju sve do finiša treće dionice, kada su "crveno-bijeli" pogocima Radovića i Basare izjednačila (9:9), a minut i po prije kraja došla i do dva gola viška, preko Dušana Markovića (11:9). Ostalo je malo vremena na satu, ali je prava drama tek sledila. Lazar Vićković je 69 sekundi prije kraja vratio nadu Radničkom, ali je Marković ponovo pogodio, na 48 sekundi prije kraja (12:10). Činilio se tada da je sve gotovo, ali se borbeni Šumadinci nisu sa time slagali. Vićković je ponovo ispalio projektil u mrežu Mišovića (12:11) na 36 sekundi do kraja, a napad Zvezde koji je mogao da svede šanse gostiju na minimum se vrlo brzo završio.

Sa druge strane Kragujevčani su strpljivo čekali da iskoriste svoju posljednju šansu. Dugo su tražili rješenje i prije samog posljednjeg sudijskog zvižduka sasvim zasluženo izborili peterce, pogotkom Nemanje Stanojevića – 12:12. U penal seriji svi igrači su pogađali, sve do posljednje serije.

Redom su to činili Marko Janković, Kristian Šulc, Filip Janković, Valiko Dadvani i Lazar Vićković u ekipi Radničkog, kao i Miloš Vukićević, Ivan Basara, Vuk Milojević, i Gavril Subotić u timu Zvezde. Čekao se šut Marka Radovića, kome je golman gostiju, Stefan Todorovski, baš kao i u Kragujevcu odbranio peterac u posljednjoj seriji i još jednom izrastao u junaka pobjede.

Najefikasniji bio je fantastično raspoloženi Lazar Vićković, koji je u regularnom dijelu susreta postigao pet golova, a pratio ga je Marko Janković sa tri, koliko su na drugoj strani postigli i Gavril Subotić i tragičar Marko Radović. Kragujevčani su tako još jednom na gotovo identičan način savladali "crveno-bijele", golom u finišu i boljim izvođenjem peteraca i sasvim zasluženo se izborili za finale sa Novi Beogradom. Radnički je na ovaj način osigurao i barem kvalifikacije za Ligu šampiona, a imaće priliku i da dođe do direktnog plasmana.