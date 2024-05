Srpski vaterpolista otišao u penziju zbog odluke selektora!

Branislav Mitrović se ne čudan način oprostio od vaterpolo karijere, kako nije planirao. Htio je u Pariz, ali neće dobiti poziv...

Legendarni srpski vaterpolista Branislav Mitrović donio je odluku da se penzioniše. Sve se desilo samo nekoliko nedjelja nakon što je srpskoj vaterpolo legendi, jednom od "sedmorice veličanstvenih", saopšteno da ipak neće ići na Olimpijske igre u Parizu. Upravo zbog Pariza, Mitrović se jedini od "sedmorke" nije penzionisao iz državnog tima po osvajanju medalje u Tokiju, a nakon odluke Uroša Stevanovića da vodi mlađe od njega - povukao je možda i očekivan potez.

"Hvala svim klubovima koji su mi pružili priliku da igram za njih. Hvala mojim drugarima. Hvala mojim roditeljima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. I hvala mojoj porodici bez koje sve ovo ne bi imalo smisla", napisao je Mitrović u odvojenim objavama na svom Instagramu i time potvrdio kraj karijere.

Mitrović (39) je inače odigrao više od 200 mečeva za Srbiju, a sa njom je osvojio dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama, 2016. i 2020, titulu i bronzu na Svjetskom prvenstvu (2015, 2017), četiri puta je bio prvak Evrope sa "delfinima", šest puta osvajač Svjetske lige, šampion Mediteranskih igara, Univerzijade... Što se tiče klupske karijere, ponikao je u Vojvodini 2003. godine i ostavio dubok trag u Partizanu (2007-10), a potom nastupao skoro deceniju i po u Mađarskoj za Ferencvaroš, Debrecin, Eger, OSC i Vašaš, u kojem je bio ove sezone.

"Meni je bio cilj da pokušam da završim karijeru zajedno sa Olimpijskim igrama u Parizu i zato sam igrao sve do sada, međutim sada sam dobio tu informaciju od selektora i to je to. Jednostavno, bez obzira na to, završavam svoju igračku karijeru, okrećem se drugim stvarima", rekao je Mitrović prethodno za Radio-televiziju Vojvodine, kada ga je iznenadila odluka selektora.

