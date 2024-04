Vidio sam naslove, a dobismo usred Splita! Filip Filipović: Srpska javnost ne razumije naš vaterpolo

Filip Filipović oglasio se nakon što je sa Novim Beogradom podigao pehar Regionalne lige u Splitu.

Novi Beograd je na završnom turniru Jadranske lige u Splitu redom savladao dubrovački Jug, Jadran iz Herceg Novog i potom u finalu je "razmontirao" domaći Jadran (15:7), čime je na superioran način došao do drugog naslova u istoriji kluba. Kao kapiten trofej je podigao Filip Filipović, strijelac tri gola u finalnom meču.

"Kao i poslije prvog osvojenog trofeja ove sezone u Kupu, definitivno ekipa pokazuje svoj DNK i to je ono što me raduje. Kad je najteže i kad je najizazovnije ova ekipa odgovori na pravi način", sumirao je legendarni kapiten reprezentacije Srbije koji je rekao i šta je motivisalo njega i njegove saigrače da baš u Splitu odigraju vjerovatno i najbolju utakmicu cijele sezone, baš onda kada je to bilo najvažnije.

"Vidio sam naslove u medijima ovih dana u kojima je provejavao stav da smo u igri za titulu ne i favoriti. Sasvim je razumno da srpska javnost odavno ne razumije i ne vjeruje u srpski vaterpolo, ali apsolutno ne treba da miješa reprezentaciju i klupsko takmičenje. Novi Beograd je osvojio regionalno takmičenje i mnogo mi je drago zbog toga i što je to učinjeno usred Splita i na ovakav način. Čestitam svim igračima i stručnom štabu koji je u najodlučnijim trenucima očigledno pokazao najveću zrelost, staloženost i znanje. Rezultat 15:7 sigurno nije bio sticaj okolnosti".

Filipović je podsjetio da je Jadran imao sedam-osam reprezentativaca Hrvatske, aktuelnog prvaka svijeta, dodajući da je pobjeda došla na gostujućem terenu u razmaku od samo 48 sati: "I to sa suđenjem koje bolje da ne spominjem. Zaista smatram da je odbrana bila ključ uspjeha u ovom meču", naglasio je on.

Najefikasniji igrač Novog Beograda bio je Alvaro Granados, strijelac čak sedam golova: "Znao sam da će ovaj turnir biti veoma težak, što zbog kvaliteta rivala što zbog činjenice da smo igrali tri utakmice u samo tri dana. Ali, mi smo Novi Beograd, imamo sjajan tim, sastavljen od dosta iskusnih igrača kao što su Filipović, Pijetlović, Ćuk i nove generacije vaterpolista, koji je odlično uklopljen. Zasluženo smo osvojili titulu Jadranske lige", dodao je Španac i rekao da uprkos rezultatu pobjeda nije bila laka.