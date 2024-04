Srpska legenda "prekobrojna" za OI u Parizu! Mitrović ostao u šoku zbog spiska, odmah završava karijeru!

Legendarni golman reprezentacije Srbije ne ide na Olimpijske igre i zaršava karijeru.

Izvor: MN PRESS

Legendarni golman vaterpolo reprezentacije Srbije Branislav Mitrović (39) završava karijeru prije nego što je planirao. Iako je želio da se oprosti od aktivnog igranja na Olimpijskim igrama 2024 u Parizu u julu i avgustu, to se neće dogoditi, jer selektor Uroš Stevanović želi da povede druge čuvare mreže u Francusku.

"Meni je bio cilj da pokušam da završim karijeru zajedno sa Olimpijskim igrama u Parizu i zato sam igrao sve do sada, međutim sada sam dobio tu informaciju od selektora i to je to. Jednostavno, bez obzira na to, završavam svoju igračku karijeru, okrećem se drugim stvarima", rekao je za Radio-televiziju Vojvodine

Mitrović je odigrao više od 200 mečeva za Srbiju, ponikao je u Vojvodini 2003, ostavio dubok trag u Partizanu (2007-10), a potom nastupao skoro deceniju i po u Mađarskoj za Ferencvaroš, Debrecin, Eger, OSC i Vašaš, u kojem je bio ove sezone.

Sa reprezentacijom Srbije osvojio je dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama, 2016. i 2020, titulu i bronzu na Svjetskom prvenstvu (2015, 2017), četiri puta je bio prvak Evrope sa "delfinima", šest puta osvajač Svjetske lige, šampion Mediteranskih igara, Univerzijade...

Posljednji nastup za reprezentaciju bio mu je početkom ove godine, na Evropskom i Svjetskom prvenstvu.

