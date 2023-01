Kako je Zvezda napravila čudo? Iz inata! INTERVJU - Nismo ni na širem spisku za Srbiju, isplivalo je to iz nas...

Crvena zvezda je, na iznenađenje mnogih, osvojila Kup Srbije. Poslije pobjeda protiv timova iz Lige šampiona, za MONDO je govorio jedan od lidera crveno-bijelih, Miloš Vukićević.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Crvene zvezde osvajači su Kupa Srbije za sezonu 2022/23. Spektakularnim pobjedama nad Radničkim iz Kragujevca i Novim Beogradom, crveno-bijeli su u nedjelju uveče na bazenu "Milan Gale Muškatirović" stigli do veoma važnog trofeja - četvrtog u klupskoj istoriji u tom takmičenju. A u taj uspjeh zaista je vjerovalo malo ljudi - ekipa i oni najvatreniji navijači, pred kojima su crveno-bijeli napravili čudo kakvo će sigurno pamititi.

Jedan od lidera Zvezde u pobjedama bio je iskusni Miloš Vukićević, sjajni vaterpolista Crvene zvezde koji je bio i najzaslužniji za polufinalnu pobjedu protiv Radničkog. A nakon što je proslavio osvojeni trofej, sa velikim zadovoljstvom se u intervjuu za MONDO osvrvnuo na osvajanje još jednog pehara sa crveno-bijelima i na trijumf protiv moćnog Novog Beograda, predvođenog Dušanom Mandićem.

"Da vam kažem, vrlo je neočekivano što smo osvojili kup! Dogovorili smo se između sebe da damo sve od sebe, pa da vidimo kako će ići. Jednostavno smo napravili takvu atmosferu da smo imali vjeru u sebe i jedan u drugog. Ni u jednom trenutku nismo imali strahopoštovanje prema protivniku, željeli smo da iz sebe izvučemo najviše. Ne bih mogao da kažem koji je meč bio teži na putu do trofeja, ali mi se i nismo osvrtali na to ko igra protiv nas i koliko je protivnik jak. Igrali smo protiv oba tima bez respekta. Znali smo mi da imamo kvalitet, koliko možemo da uradimo i da partije koje smo pružali nisu na našem nivou. O tome gdje nam je granica... Ja stvarno ne znam gdje je granica ovog tima Zvezde i da li ćemo vidjeti naš pun potencijal, ali smo veliki dio toga pokazali na ovom završnom turniru Kupa Srbije", kaže u intervjuu za MONDO vaterpolista Crvene zvezde Miloš Vukićević.

ZVEZDA NEMA REPREZENATIVCA NI ZA ŠIRI SPISAK!

Vidi opis Kako je Zvezda napravila čudo? Iz inata! INTERVJU - Nismo ni na širem spisku za Srbiju, isplivalo je to iz nas... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zvezdina sezona bila je turbulentna - igrači nisu prezadovoljni urađenim u Evropi, a klub je u toku sezone napustio trofejni trener Dejan Savić. Pehar osvojen u kupu djelimično je i njegova zasluga, a Miloš ističe da su i loši mečevi koji su odigrani natjerali ekipu da se fokusira i mnogo bolje odigra susrete u kojima se borila za trofej!

"Deki Savić ima velikog udjela u ovom rezultatu, to je sigurno. Dobro smo trenirali i imali smo dobru atmosferu, ali rezultati nisu baš pokazali stvarnu sliku ovog tima. Ne znam iz kog razloga. To što se izdešavalo je izazvalo inat u nama, htjeli smo da pokažemo ko smo mi zapravo. Mislim da su nas svi potcijenili. Zvezda nema nijednog reprezentativca, čak ni na širem spisku. Isplivalo je sve to... Nekako je to uticalo da svako od nas da svoj maksimum! Povrede, bolesti, baš nas nije htjelo u prethodnom periodu, iskreno da vam kažem. Nadali smo se mi boljem rezultatu i u LEN kupu, ali smo prvu utakmicu protiv Vašaša uz čudno suđenje izgubili pet razlike. Pojavio se inat, pokrenuli smo se i protiv Vašaša na našem terenu. Nismo se plasirali dalje, ali smo počeli da vjerujemo u sebe i u tim, a iz toga je stigao rezultat. U međuvremenu je trener postao Aleksandar Filipović koji nam je dao dosta slobode u igri, što je takođe uticalo", rekao nam je Miloš Vukićević.

Ovogodišnji turnir je po ishodu bio veoma sličan finalu Kupa Srbije sa kraja 2020. godine. U toj sezoni su crveno-bijeli stigli do trofeja nakon šest godina pauze, a u finalu su nakon boljeg izvođenja peteraca savladali kragujevački Radnički, ovogodišnjeg rivala u polufinalu. I tada je Miloš bio dio Zvezdinog tima, pa se dobro sjeća kakva je situacija bila.

"Dosta simbolike sa dešavanjima iz 2020. godine. Svi gledaju kako smo sada igrali protiv dvije ekipe koje imaju velike šampione u svojim redovima, ali i taj Radnički koji smo pobijedili prije dvije godine nije bio ništa lošiji. To su bili mladi momci koji su grizli, željni velikog rezultata! Ali hemija je čudo, nije bitno koliko si dobar individualac ako nemaš tim koji će da gine jedan za drugog. Teško je doći do tog nivoa i sastaviti se tako da ekipa uvijek da sve od sebe. Sada smo uspjeli, radili smo naporno na tome, a sigurno su i neke loše utakmice uticale da dođemo na nivo na kojem smo sada", dodaje vaterpolista Zvezde.

Vidi opis Kako je Zvezda napravila čudo? Iz inata! INTERVJU - Nismo ni na širem spisku za Srbiju, isplivalo je to iz nas... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Pored Crvene zvezde, ove sezone su na veoma visokom nivou i brojni drugi timovi u Srbiji. Situacija u domaćem vaterpolu dugo nije bila ovako dobra, Novi Beograd i Radnički maštaju i o evropskom tronu u tekućoj sezoni, ali Zvezda može sa svima da igra. Prema riječima Miloša Vukićevića, to će i pokazati do kraja sezone.

"Sigurno je liga najjača u Evropi, ima u Srbiji trenutno 6-7 timova za koje ne znaš ko koga može da dobije! Neki su dostigli vrhunac forme, neki još nisu, ali definitivno je da su timovi veoma moćni i da su ulaganja velika. Ja sam stvarno zadovoljan trenutnom situacijom u srpskom vaterpolu. U Zvezdi ima jako talentovanih igrača, možda malo i potcjenjenih igrača. Trebalo bi to da se malo promijeni u slučaju Zvezde, pokazali smo i pokazaćemo da vrijedimo mnogo više nego što drugi misle", zaključio je Vukićević.

(MONDO, Dušan Ninković)