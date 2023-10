Vaterpolisti Crvene zvezde srušili Splićane u Ligi šampiona

Crvena zvezda je sa pobedom nad Jadranom iz Splita upisala bodove koji joj daju nadu da može da se plasira u četvrtfinale.

Crvena zvezda je krenula sa pobjedama u Ligi šampiona! Nakon što je crveno-bijeli tim u prošlom kolu izgubio od Jadrana iz Herceg Novog nakon produžetka, sada je pobijeđen Jadran iz Splita u neizvjesnom meču 12:11.

Ključna prednost napravljenaje na početku meča, a crveno-bijeli su uspjeli da je održe do kraja utakmice iako se igralo gol za gol. Naredni meč crveno-bijeli igraju sa Ferencvarošem koji je ubjedljivo dobio sva četiri meča do sada, a do kraja grupne faze probaće srpski predstavnik da se izbori za mjesto u četvrtfinalu. Za sada Fenercvaroš drži prvo mjesto sa 12 bodova, Jadran iz Splita ima 6, Zvezda 4, a Jadran iz Herceg Novog samo 2.

Drugi srpski predstavnik u elitnom takmičenju Novi Beograd je u svojoj grupi drugi. Prvi je španski Sabadelj sa 7 bodova, Novi Beograd ima bod manje, Breša je treća sa pet, a Steaua je bez bodova. Upravo protiv Steaue u srijedu od 17 časova ova ekipa traži bodove koja bi im možda donijela u prvo mjesto.

