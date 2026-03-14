Savo Milošević poslije poraza od Borca na Grbavici: Ostali smo bez bodova, ali napredujemo!

"Mislim da smo napravili još jedan korak naprijed kada je u pitanju igra i samopouzdanje", rekao je trener Željezničara Savo Milošević nakon poraza njegove ekipe od Borca pogotkom u sudijskoj nadoknadi.

Fudbaleri Željezničara poraženi su od Borca u derbiju 25. kola Premijer lige BIH. Duel na Grbavici odlučen je u sudijskoj nadoknadi kada je Sebastijan Erera majstorski pogodio iz slobodnjaka za prvu pobjedu Borca na Grbavici poslije tri i po godine.

Trener Savo Milošević nakon dolaska na klupu Željezničara pobijedio je Slogu u prvenstvu, potom od istog kluba eliminisan u Kupu BIH, a sada je poražen u derbiju protiv banjalučkog Borca, koji je praktično propustio priliku da sve riješi u prvih 45 minuta.

"Nije bio plan da budemo u tako podređenom položaju u prvom poluzvremenu, ali nas je Borac nadigrao. Imali smo sreće da ne primimo gol u prvom poluvremenu, možda i dva. Onda smo mi njima uspjeli to da uradimo u drugom poluvremenu, tako da je najrealniji rezultat neriješeno, ali desilo se jedna nesmotrenost i desi se da izgubimo", rekao je on.

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana, te bivši selektor BIH uprkos porazu nije bio pretjerano nzadovoljan. Naprotiv.

"Čestitke Borcu na pobjedi, čestitke i mojim momcima, bez obzira na rezultat. Mislim da smo napravili još jedan korak naprijed kada je u pitanju igra i samopouzdanje. Danas smo vidjeli i protiv vjerovatno najtežeg protivnika u ligi da možemo da igramo protiv njih. Apelujem na momke da ne padaju glavom. Ovo je meni jako dobar parametar šta treba da popravimo. Ove tri utakmice otkako sma preuzeo ekipu svaka utakmica je bila bolja od prethodne, pa tako i ova danas. Ostali smo bez bodova, ali napredujemo", istakao je Milošević.

On je dodao da se u duelu s Borcem vidjelo zajedništvo koje je po dolasku na Grbavicu istakao kao presudan faktor za izlazak Željezničara iz krize.

"Iz svake utakmice se uči, na derbijima se najviše nauči. I danas sam kada smo imali igrača više tražio da ne srljamo, da ne ostavljamo prostor, da pokušavamo mi da završavamo akciju centaršutom i šutoom. Na kraju nismo to ispoštovali, dozvolili smo kontri i došli do situacije takve kakva je bila. Mogu uvijek bolje da odluke da se donose, bolja koncentracije, na greškama se uči pa ćemo se truditi da ih ispravljamo što prije. Ja mislim da su svim mogli da vide pomak drugo poluvrijeme. Bez obzira što smo u prvom poluvremenu potrošili dosta energije i snage uspjeli su momci da se skupe, na taj voljni momenat i zajedništvo, i da praktično nadigramo protivnika. Tu se vidjelo da li ima zajedništva", zaključio je Milošević.