Brazil počinje Svjetsko prvenstvo, nikad duže nije čekao titulu: Anćeloti sa ovih 11 vraća pehar kući

Vrijeme je da Brazil zaigra na Svjetskom prvenstvu u Americi

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Vrijeme je da na Svjetskom prvenstvu zaigra najslavnija reprezentacija na svijetu - Brazil. Ekipa Karla Anćelotija ove subote igra tačno u ponoć protiv Maroka, u jednom od najvećih derbija grupne faze Mundijala u Americi, Kanadi i Meksiku.

Od utakmice protiv finaliste Kupa Afrike u Nju Džersiju, Brazilci će krenuti u pohod ka najvećoj nagradi - tituli prvaka svijeta. Anćelotijev tim pokušaće da svojoj zemlji donese šestu titulu, a prvu od 2002. Od svog prvog uspona na vrh 1958, ta zemlja fudbala nije duže od 24 godine čekala trofej šampiona svijeta. I baš toliko je prošlo od posljednjeg slavlja u Japanu i Južnoj Koreji, što govori o gladi nacije za najvećim fudbalskim uspjehom.

Uoči derbija protiv Maroka, očekuje se ova startna postava Brazila: Alison - Danilo, Markinjos, Gabrijel Magaljaeš, Aleks Sandro - Kazemiro, Bruno Gimaraeš - Lukas Paketa, Mateus Kunja, Rafinja i Vinisijus Žunior. Pročitajte i kompletan spisak Brazila za Svjetsko prvenstvo.

Ovaj tim spremao se za Mundijal u miru, jer se prethodnih nedjelja gotovo isključivo pričalo o tome da li će Nejmar biti spreman da igra na Svjetskom prvenstvu. I ako bude, što nije tako izvjesno, on će biti rezervista i ne očekuje se da ima približno bitnu ulogu kao navedeni igrači.

Biće to veliki izazov i za Karla Anćelotija, prvi selektorski u karijeri. Za sobom ima čak pet titula Lige šampiona i apsolutni je rekorder, a veliku trenersku karijeru mogao bi da ukrasi i najprestižnijim peharom u takmičenju reprezentacija. Pod njegovim vođstvom, Brazil će igrati u Grupi C protiv Maroka, Haitija 19. juna i Škotske, 24. juna.

Izvor: Profimedia

Raspored utakmica ove večeri, 13. i 14. juna