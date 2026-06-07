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Brazil promijenio spisak za Mundijal u posljednji čas: Karlo Anćeloti zvao novo pojačanje Mančester junajteda

Brazil promijenio spisak za Mundijal u posljednji čas: Karlo Anćeloti zvao novo pojačanje Mančester junajteda

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Brazil je iznenadio pozivom Edersona iz Atalante umjesto Veslija Franka za Svjetsko prvenstvo. Anćeloti pravi brze promjene u timu pred Svjetsko prvenstvo.

brazil promijenio spisak za svjetsko prvenstvo 2026 Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Brazila pobijedila je prethodne večeri Egipat 2:1 (1:1), ali poslije utakmice su stigle loše vijesti za selektora Karla Anćelotija. Zbog povrede je za Svjetsko prvenstvo otpao Romin bek Vesli Franka, tako da je Anćeloti morao da napravi brzo promjenu u sastavu.

Umjesto fudbalera koji se očekivao u većini utakmica od starta, pozvan je vezista Ederson koji će ovog ljeta pojačati Mančester junajted u transferu vrijednom oko 45 miliona evra.

Za mnoge je ovo iznenađenje pošto Ederson ne igra na mjestu beka kao Vesli Franka, ali pretpostavka je da Karlo Anćeloti ima drugačije zamisli. Moguće je da će Fabinjo zaigrati na mjestu desnog beka, pa da je Ederson pozvan da pokrije mjesto zadnjeg veznog.

Atalantin fudbaler je već godinama jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Seriji A, pa nije iznenađenje što je ovog ljeta ostvario transfer u Premijer ligu.

Ko će igrati za Brazil?

I dalje se čeka konačna odluka oko Nejmara koji je pozvan uprkos povredi, a pretpostavka je da će ga Anćeloti ostaviti u timu.

  • Golmani: Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče) i Veverton (Gremio).
  • Defanzivci: Danilo (Flamengo), Markinjos (Pari Sen Žermen), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanjez (Al Ahli), Aleks Sandro (Flamengo) i Daglas Santos (Zenit).
  • Vezisti: Ederson i Kazemiro (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Danilo (Botafogo), Fabinjo (Al Itihad) i Paketa (Flamengo).
  • Napadači: Vinisijus Žunior (Real Madrid), Mateus Kunja (Mančester junajted), Nejmar (Santos), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Igor Tijago (Brentford), Luiz Enrike (Zenit), Gabrijel Martineli (Arsenal) i Endrik (Olimpik Lion).

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Brazil Karlo Anćeloti Mundijal 2026

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