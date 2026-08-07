Kraj za Džumhura u Poljskoj: Izgubio od 359. tenisera svijeta

Damir Džumhur nije uspio da izbori četvrtfinale na čelendžeru u Poljskoj.

Izvor: Shutterstock

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nije uspio da izbori plasman u četvrtfinale na čelendžeru u Poljskoj.

Od rođenog Sarajlije, koji je na ovaj turnir stigao kao 104. reket svijeta, u dva seta je bolji bio Matis Erhar, koji je 359. na svijetu. Džumhur, koji je bio prvi nosilac na ovoj smotri, prvi set izgubio je rezultatom 6:3, dok je u drugom odlučivao taj-brejk, iako je 24-godišnji Francuz pri rezultatu 5:4 imao dvije brejk i meč lopte.

Na kraju je u "13. igri" stigao do četiri meč-lopte, iskoristivši treću.

Kraj i u dublu

Džumhur je završio i takmičenje u dublu, nastupivši u paru sa Mirzom Bašićem. Bh. dubl je predao četvrtfinalni okršaj špansko-ukrajinskoj kombinaciji Injigo Servantes – Denis Molčanov.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!