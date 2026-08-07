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Reprezentativac BiH predstavljen u novom klubu: Samed Baždar u Belgiji, potpisao petogodišnji ugovor!

Reprezentativac BiH predstavljen u novom klubu: Samed Baždar u Belgiji, potpisao petogodišnji ugovor!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Samed Baždar novi je član Sint Trojdena.

Samed Baždar nastavlja karijeru u Belgiji Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac BiH Samed Baždar predstavljen je ovog petka u novom klubu. Nosiće ubuduće dres belgijskog Sint Trojdena, sa kojim je potpisao petogodišnji ugovor!

Rođen u Novom Pazaru, ovaj napadač je odigrao jedan prijateljski meč za Srbiju, ali je potom "okrenuo ploču" i odlučio da nastupa u dresu reprezentacije BiH. Do sada je za "zmajeve" uknjižio 14 nastupa, postigavši jedan gol.

Seniorskim fudbalom počeo je da se bavi u Partizanu, iz kojeg je otišaoo 2024. godine. Preselio se potom u Saragosu, koja ga je poslala na pozajmicu u Jagjelonju, iz koje i dolazi u Belgiju.

Njegov novi klub je u prošloj sezoni bio trećeplasirani, stekavši na taj način pravonastupa u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope. Tamo će ukrstiti koplja sa boljim timom iz dva duela Linkoln Red Impsa (Gibraltar) i Omonije (Kipar), a u prvom odmjeravanju snaga, na Gibraltaru, bilo je 1:1.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Samed Baždar fudbal transferi

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