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Futsal klub Borac istupio iz Premijer lige BiH!?

Futsal klub Borac istupio iz Premijer lige BiH!?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Banjalučki klub više neće biti dio elite.

Futsal klub Borac istupio iz Premijer lige BiH Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon tri uzastopne sezone u Premijer ligi BiH, Futsal klub Borac neće biti dio elitnog ranga.

Kako piše Dnevni avaz, banjalučki klub odlučio je da istupi iz najjačeg društva, čime su se, navodi ovaj list, obistinile najave sa kraja prethodne sezone da bi do ovog scenarija moglo da dođe, a kako je prelazni rok odmicao, takav epilog postajao je sve izvjesniji.

Borac je, naime, u pauzi između dvije sezone ostao bez dvojice veoma važnih igrača. Tabor KMF Brod pojačao je Dejan Živković, dok je Miloš Mišić odlučio da se preseli u Austriju.

U ovom trenutku još uvijek nije poznato ko bi mogao da zamijeni Banjalučane u eliti. Pravilnik ne precizira na koji način se popunjava mjesto ekipe koja odustane od takmičenja, ali je dosadašnja praksa bila da prednost dobije klub iz istog entiteta, ističe Dnevni avaz.

Stoga se kao kandidat nameće paljanska Jahorina. Interes za najviši rang pokazao je i Brotnjo, ali bi ulzak ekipe iz Čitluka predstavljao preskakanje jednog stepena takmičenja, s obzirom na to da je klub ovog ljeta izborio plasman iz Druge u Prvu ligu Federacije BiH. Takođe, kao jedan od zainteresovanih klubova spominje se i Lilijum iz Doboj-Istoka.

(mondo.ba/Dnevni avaz)

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futsal Futsal klub Borac

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