logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšene dvije osobe zbog napada na navijače Bubamare iz Cazina!

Uhapšene dvije osobe zbog napada na navijače Bubamare iz Cazina!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Banjalučka policija saopštila da su uhapšena dva napadača na gostujuće simpatizere iz Cazina.

uhapšena dva napadača na gostujuće simpatizere iz Cazina Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tokom utakmice Kupa Bih između Borca i Bubamare u banjalučkoj dvorani Borik došlo je do napada desetak nepoznatih osoba na gostujuće navijače iz Cazina.

U fizičkom sukobu, tokom kojeg su letjele i stolice, povrijeđen je jedan navijač iz Cazina, a dan kasnije banjalučka policija saopštila je da su uhapšena dvojica napadača.

„Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, identifikovali su i lišili slobode lica I.Ć. i D.Z. oba iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo 'Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu', a u toku je rad na identifikovanju ostalih lica koja se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

Navedena lica sumnjiče se da su juče oko 19,35 časova u Sportskoj dvorani „Borik“ u Banjaluci u toku odigravanja utakmice Premijer futsal lige BiH između klubova „Borac“ iz Banjaluke i „Bubamara“ iz Cazina fizički napala navijače gostujućeg tima, kojom prilikom je jedan muškarac zadobio povrede.

Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

U toku je rad po navedenom, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka“, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pogledajte video snimak incidenta u Boriku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

policija futsal Futsal klub Borac huligani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC