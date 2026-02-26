Uhapšene dvije osobe zbog napada na navijače Bubamare iz Cazina!

Banjalučka policija saopštila da su uhapšena dva napadača na gostujuće simpatizere iz Cazina.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tokom utakmice Kupa Bih između Borca i Bubamare u banjalučkoj dvorani Borik došlo je do napada desetak nepoznatih osoba na gostujuće navijače iz Cazina.

U fizičkom sukobu, tokom kojeg su letjele i stolice, povrijeđen je jedan navijač iz Cazina, a dan kasnije banjalučka policija saopštila je da su uhapšena dvojica napadača.

„Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, identifikovali su i lišili slobode lica I.Ć. i D.Z. oba iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo 'Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu', a u toku je rad na identifikovanju ostalih lica koja se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

Navedena lica sumnjiče se da su juče oko 19,35 časova u Sportskoj dvorani „Borik“ u Banjaluci u toku odigravanja utakmice Premijer futsal lige BiH između klubova „Borac“ iz Banjaluke i „Bubamara“ iz Cazina fizički napala navijače gostujućeg tima, kojom prilikom je jedan muškarac zadobio povrede.

Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

U toku je rad po navedenom, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka“, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pogledajte video snimak incidenta u Boriku.