"Ostajem li u Zvezdi?" Džordan Nvora ništa nije rekao, a sve je jasno kao dan

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora upitan je o svojoj budućnosti na Malom Kalemegdanu.

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde Džordan Nvora oduševio je navijače. Nigerijac ima ugovor sa crveno-bijelima do kraja sezone i nema ništa protiv da nastavi svoju misiju na Malom Kelemegdanu.

Pred duel sa Panatinaikosom u Atini izneo je svoja očekivanja i nije želio previše da analizira rivala. Smatra da ako njegov tim bude u pravom ritmu i igrao svoju igru, neće biti problema.

"Glavna stvar mora da bude dobra odbrana, kontrola skoka, da nametnemo naš tempo igre. Samo da igramo našu igru. Moramo da igramo našu odbranu, jesu oni supertalentovani na svakoj poziciji, ali smo i mi. Biće zabavno, da uradimo šta smo i ranije radili", kaže Nvora.

Kako protiv Panatinaikosa? "Samo treba da radimo šta radimo cijele sezone. Dešava se to na velikom broju utakmica. Samo da radimo našu stvar, da igramo i pored toga, neću mnogo pričati o tome. Prošli put su mi odbili od plate".

Upitan je da li će ostati u Zvezdi i naredne sezone?

"Ovdje sam, igram. Vidim sve na internetu šta se piše. Interesantno je vidjeti sve to, posebno što većina nije istina. Kada pogledam, uvijek kažem, nisam ni ja znao ove stvari o sebi. Nekada je smiješno, ali ne obraćam toliko pažnju na to. Ne treba ni vi. Ako se nešto desi, ja ću vas obavijestiti. Sada sam ovdje, cilj je plej-of. Volim da budem u Beogradu, volim što sam igrač Crvene zvezde. Mogu da zamislim da igram ovdje i sljedeće sezone", rekao je Džordan Nvora i tako oduševio navijače.

Nvora ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 17,4 poena, 4,4 skoka i 1,5 asistencija po utakmici.