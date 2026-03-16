Primjetan pad u šuterskoj formi Džordana Nvore i problem za Sašu Obradovića.
Džordan Nvora je ove sezone vjerovatno najbolji košarkaš Crvene zvezde, međutim utisak je da ga je od Kupa Radivoja Koraća možda malo stigao umor. Iako je Nvora bio dvocifren u prethodne tri evroligaške utakmice - Efesu i Fenerbahčeu dao po 14 poena, a Bajernu deset - primjetno je da ga muči šut za tri poena koji je znao u prvom dijelu sezone da bude ozbiljno oružje.
Tako u tri posljednje utakmice Evrolige nismo videli nijednu trojku Džordana Nvore. Šutirao je 0/3 protiv Efesa, pa zatim 0/6 protiv Bajerna, a onda i 0/4 u duelu protiv Fenerbahčea. U te tri utakmice Zvezda je srećom ostvarila dvije pobjede, dok je njegov šut i te kako falio u duelu sa klubom iz Minhena, a videli smo i prethodne noći u duelu sa Dubaijem u ABA ligi da je opet ostao bez pogođene trojke.
Šta je sa šutom Džordana Nvore? Od Kupa Radivoja Koraća ne može da ubaci "trojku"
Zvezda je doživjela debakl u Sarajevu (114:91), prije svega zbog užasne igre u odbrani, ali nije bilo ni "onog starog Nvore" u napadu. Postigao je 13 poena, uz 0/4 za tri poena.
Posljednje trojke dao je Klužu u ABA ligi, takođe uz slabe procente šuta 2/6. Dakle, ukupno gledano od Kupa Radivoja Koraća, na kome je Nvora bio MVP finala sa 29 poena, vidjeli smo da je Nigerijac šutirao svega 2/23 za tri poena. Nešto je sigurno do umora, nešto do selekcije šuta, a vidjećemo može li to da ispravi već u narednom meču.
Zvezdi slijedi jako teško gostovanje Panatinaikosu u petak, a zatim odmah u nedjelju igra derbi ABA lige protiv Partizana, kada će posebno biti potrebno da "podesi šuterske sprave".