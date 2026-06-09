Saša Kajkut, novi tehnički direktor "crveno-plavih": Borac uvijek traži pobjede - želimo titule, tu nemamo šta kriti

"Vjerujem da će Borac sljedeće sezone na teren izaći još kvalitetniji", istakao je novi tehnički direktor Banjalučana.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Dosadašnji direktor Omladinske škole Borca Saša Kajkut imenovan je za novog tehničkog direktora banjalučkog kluba.

Sjajan rad sa omladincima "crveno-plavih" urodio je plodom i donio nekadašnjem golgeteru Borca "unapređenje" u "Velikanu iz Platonove", koji je ove godine šampionskom titulom proslavlja vijek postojanja.

"Zahvalio bih se Upravi i rukovodstvu kluba na ukazanom povjerenju, siguran sam da ću ga opravdati. Rad u Omladinskoj školi je donio rezultat i preporuku da bih mogao da radim ovaj posao na višem nivou. Klub raste u svakom mogućem smislu kako na terenu tako i u organizacionom smislu, tako da je ovo još jedna nadogradnja", rekao je Kajkut.

Kako je naglasio, ciljevi Banjalučana su uvijek isti - pobjede, titule i što bolji uspjeh na međunarodnoj sceni.

"Borac uvijek traži pobjede, teži ka najvišim ciljevima - osvajanju titule, tu nemamo šta kriti. Ove sezone osvojili smo šampionsku titulu i sada imamo šansu koja nam se otvara u Evropi. To je ono za čim svi žudimo i želimo. Cijeli grad priča o tome i nadamo se što povoljnijem žrijebu. Daćemo sve od sebe da ponovimo uspjehe od prije dvije godine."

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Odavno je Borac napravio "kostur" tima, a u svakom prelaznom roku Uprava kluba trudi se da ga dodatno ojača novim pojačanjima. Sjajni rezultati potvrda su kvalitetnog rada.

"Od krucijalne važnosti je da je ekipa na okupu. Pravi timovi dovode po dva-tri igrača, nadograđuju tim tamo gdje nešto manjka ili da se poveća konkurencija. Tako je i ove godine i sve pohvale idu sportskom dijelu. Vjerujem da će Borac sljedeće sezone na teren izaći još kvalitetniji", poručio je Kajkut.

Šampion BiH u srijedu počinje pripreme za novu sezonu.