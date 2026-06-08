Borac imenovao Sašu Kajkuta za tehničkog direktora, trener BSK-a priključen stručnom štabu

U Trofejnoj sali Gradskog stadiona u Banjaluci u ponedjeljak je održana redovna sjednica Skupštine Fudbalskog kluba Borac na kojoj je izglasano nekoliko promjena.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Za novog tehničkog direktora banjalučkog kluba jednoglasno je izabran Saša Kajkut, dosadašnji direktor omladinske škole crveno-plavih.

Kajkut je svojim predanim radom u proteklom periodu napravio odlične rezultate u omladinskoj školi, a sada ga čekaju izazovi u novoj ulozi.

U toku su pregovori sa nekoliko kandidata za poziciju direktora omladinske škole, a javnost će blagovremeno da bude obavještena o imenovanju novog rukovodioca.

Novo pojačanje dobio je stručni štab Borca u koji, kao asistent, dolazi Igor Mirković, dosadašnji šef stručnog štaba BSK-a.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Mirković se u proteklom periodu sa našom kadetskom selekcijom domogao šampionske titule u Bosne i Hercegovine, a dosadašnji trenerski rad krunisao je osvajanjem šampionske titule u Prvoj ligi Republike Srpske.

U nadolazećoj sezoni od banjalučke ekipe očekuje se da nastavi sa odličnim rezultatima na svim fudbalskim frontovima sa akcentom na novi evropski uspjeh.

Radovi na postavljanju krovne konstrukcije na istočnoj tribini ulaze u završnu fazu i biće okončani do kraja juna, a zajednički zaključak svih prisutnih delegata je da ulaganja u dalji razvoj infrastrukture FK Borac ostaje jedan od klupskih prioriteta, prenio je klupski sajt.

(MONDO)