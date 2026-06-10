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Branko Lazić otkrio najveću grešku Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi: Tu se stvorio kanal, bilo je osuđeno na propast

Branko Lazić otkrio najveću grešku Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi: Tu se stvorio kanal, bilo je osuđeno na propast

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Branko Lazić pričao je o Janisu Sferopulosu i otkrio šta je bila najveća greška grčkog stručnjaka na klupi Crvene zvezde.

branko lazic otkrio najvecu gresku janisa sferopulosa Izvor: MN PRESS

Branko Lazić je bio u Crvenoj zvezdi 14 godina i ostavio je veliki trag u klubu. Dugo je bio kapiten i zato njegove riječi imaju dodatnu težinu. Prije odlaska je sarađivao i sa Janisom Sferopulosom i upravo je grčki stručnjak bio jedna od tema o kojoj je razgovarao. Smatra da je napravio jednu kardinalnu grešku.

"Po mom mišljenju on je trebalo da bude takav kad je došao one prve sezone, kada je zamijenio Duška Ivanovića. Takav je trebalo da bude od početka do kraja, taj Sferopulos se meni svidio gdje drži disciplinu, gdje se zna red. Ima komunikaciju sa tobom, ali to nije neki prisan odnos", počeo je Lazić u podkastu kod Luke i Kuzme.

Kako objašnjava nekadašnji kapiten, ta verzija Sferopulosa je imala dosta oscilacija u odnosu sa igračima.

"Onda sljedeće sezone, kada je cijelu odradio do kraja, krenuo je sa svima da bude dobar. Sa svima je imao drugarski odnos, pa kad su rezultati krenuli loše, promijenio je i krenuo da viče. Kada je krenulo dobro, onda je opet bio dobar, pa se mijenjalo."

"Bilo je osuđeno na propast"

Lazić je iz Zvezde otišao u julu prošle godine, dok je Sferopulos bio na klupi do oktobra kada je došlo do rastanka. Šta se promijenilo?

"Ne mora da znači da je ovo tačno, ali sam to čuo. Početkom ove sezone većina igrača ga je oslovljavala sa 'Jani', to nije dozvoljavao ove sezone, već je tražio da ga zovu 'kouč'. Tako je stavio do znanja kako će odnos sa njim da teče. Onda je ispalo 'Čekaj, dvije sezone si bio Jani, sad si kouč, dvije sezone smo imali odnos, sad nemamo'. Tu se stvorio jaz i kanal između igrača i trenera i to je bilo osuđeno na propast", zaključio je Lazić.

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00:13
Sferopulos o zvižducima
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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Tagovi

Branko Lazić Janis Sferopulos KK Crvena zvezda

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