Branko Lazić pričao je o Janisu Sferopulosu i otkrio šta je bila najveća greška grčkog stručnjaka na klupi Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Branko Lazić je bio u Crvenoj zvezdi 14 godina i ostavio je veliki trag u klubu. Dugo je bio kapiten i zato njegove riječi imaju dodatnu težinu. Prije odlaska je sarađivao i sa Janisom Sferopulosom i upravo je grčki stručnjak bio jedna od tema o kojoj je razgovarao. Smatra da je napravio jednu kardinalnu grešku.

"Po mom mišljenju on je trebalo da bude takav kad je došao one prve sezone, kada je zamijenio Duška Ivanovića. Takav je trebalo da bude od početka do kraja, taj Sferopulos se meni svidio gdje drži disciplinu, gdje se zna red. Ima komunikaciju sa tobom, ali to nije neki prisan odnos", počeo je Lazić u podkastu kod Luke i Kuzme.

Vidi opis Branko Lazić otkrio najveću grešku Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi: Tu se stvorio kanal, bilo je osuđeno na propast Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: DS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Kako objašnjava nekadašnji kapiten, ta verzija Sferopulosa je imala dosta oscilacija u odnosu sa igračima.

"Onda sljedeće sezone, kada je cijelu odradio do kraja, krenuo je sa svima da bude dobar. Sa svima je imao drugarski odnos, pa kad su rezultati krenuli loše, promijenio je i krenuo da viče. Kada je krenulo dobro, onda je opet bio dobar, pa se mijenjalo."

"Bilo je osuđeno na propast"

Vidi opis Branko Lazić otkrio najveću grešku Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi: Tu se stvorio kanal, bilo je osuđeno na propast Janis Sferopulos trener Crvene zvezde Janis Sferopulos trener Zvezde Janis Sferopulos trener kosarkasa Crvene zvezde na utakmici Evrolige protiv Žalgirisa Janis Sferopulos trener Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Lazić je iz Zvezde otišao u julu prošle godine, dok je Sferopulos bio na klupi do oktobra kada je došlo do rastanka. Šta se promijenilo?

"Ne mora da znači da je ovo tačno, ali sam to čuo. Početkom ove sezone većina igrača ga je oslovljavala sa 'Jani', to nije dozvoljavao ove sezone, već je tražio da ga zovu 'kouč'. Tako je stavio do znanja kako će odnos sa njim da teče. Onda je ispalo 'Čekaj, dvije sezone si bio Jani, sad si kouč, dvije sezone smo imali odnos, sad nemamo'. Tu se stvorio jaz i kanal između igrača i trenera i to je bilo osuđeno na propast", zaključio je Lazić.

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Pogledajte 00:13 Sferopulos o zvižducima Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)