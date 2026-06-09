Trofejni Španac zvanično slobodan, čeka se samo potpis za Crvenu zvezdu

Ibon Navaro je raskinuo ugovor sa Unikahom i sada je slobodan da potpiše saradnju sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Ibon Navaro i zvanično više nije trener Unikahe iz Malage. Iskusni španski stručnjak koji se cijelog ljeta povezuje sa Crvenom zvezdom sada je i zvanično prekinuo saradnju sa slavnim španskim klubom na čijem čelu je proveo nekoliko sezone i u kome je napravio velike uspjehe.

Ibon Navaro je poslije četiri i po godine u Unikahi aktivirao izlaznu klauzulu i očekuje se da u narednim danima ili čak satima potpiše ugovor sa Crvenom zvezdom i preuzme ekipu.

Ibon Navaro ima 50 godina i dugu karijeru. Počeo je u mlađim selekcijama Baskonije, kao asistent u brojnim timovima u Španiji, a onda je 2014. preuzeo Baskoniju. Vodio je i Manresu, Mursiju i Andoru.

Saopštenje Unikahe

"Ibon Navaro je obavijestio klub o svojoj odluci da raskine ugovor koji ga je vezivao za Unikahu do naredne sezone. Iz Košarkaškog kluba Unikaha zahvaljujemo se treneru iz Vitorije na četiri i po godine provedene na čelu našeg stručnog štaba, tokom kojih je postao najtrofejniji trener u istoriji kluba sa sedam osvojenih titula. Sada, kada se naši putevi razdvajaju, želimo Ibonu Navaru mnogo sreće u budućnosti i dalji napredak u profesionalnoj karijeri. Takođe mu poručujemo da će Malaga i Unikaha uvijek biti njegov dom. Hvala!

Istorija Unikahe zatvara jedno izuzetno važno poglavlje. Trener Ibon Navaro aktivirao je izlaznu klauzulu iz ugovora koji ga je sa našim klubom vezivao do naredne sezone. Navaro je u Unikahu stigao u februaru 2022. godine, odradivši polovinu sezone nakon koje mu je klub povjerio vođenje novog projekta za sezonu 2022/23, u kojoj je sprovedena temeljna rekonstrukcija tima. Taj rad postavio je temelje jedne od najboljih generacija Unikahe u istoriji i započeo ciklus tokom kojeg je osvojeno sedam trofeja: dvije titule u Kupu kralja, dvije titule u Ligi šampiona (BCL), dva FIBA Interkontinentalna kupa i jedan Superkup ACB lige.

Od te sezone, Unikaha nije propustila nijedno izdanje Kupa kralja niti završni turnir BCL-a, a tri uzastopne godine igrala je polufinale plej-ofa Endesa lige. Jedino razočaranje u ovom periodu dogodilo se ove sezone, kada je tim završio na devetom mjestu u Endesa ligi i nije uspio da se plasira u borbu za šampionsku titulu. Ipak, taj rezultat ne smije da zasjeni sve ono što je ostvareno pod vođstvom Ibona Navara.

Pored trofeja koji će zauvijek ostati pod svodovima dvorane Karpena, Navaro iz Malage odlazi i sa jednim rekordom u Endesa ligi. U sezoni 2023/24, Unikaha je osvojila prvo mjesto u regularnom dijelu ACB lige, a istovremeno je imala i najbolji napad i najbolju odbranu u takmičenju. Nijedan tim to nije uspio da ostvari u aktuelnom formatu jedinstvene regularne sezone, koji postoji od sezone 1994/95.

Kada je riječ o njegovoj statistici na klupi našeg kluba, Ibon Navaro odlazi kao trener sa najviše pobjeda u istoriji Unikahe - ostvario je 180 pobjeda u 261 utakmici koje je vodio. Time je postao i trener sa najboljim procentom uspješnosti, pošto je pobijedio u 68,97 odsto svojih mečeva.

Iz Košarkaškog kluba Unikaha zahvaljujemo se Ibonu Navaru na svemu što je uradio tokom ovih pet godina. Njegova profesionalnost i posvećenost bili su primjer svima koji su dio ovog kluba. Od danas, kada klub i trener kreću različitim putevima, želimo mu mnogo sreće kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. Hvala ti, Ibone, za sve što si učinio za Malagu i Unikahu. Uvijek ćemo te smatrati jednim od nas", stoji u saopštenju Unikahe.

(MONDO)

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