Preokret oko Milana Dozeta: Dao ostavku, pa dobio novu funkciju u Zvezdi

Nekadašnji as ipak ostaje na Malom Kalemegdanu nakon razgovora sa nasljednikom Milošem Teodosićem.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda sa razlogom nije objavila rastanak sa doskorašnjim sportskim direktorom Milanom Dozetom - jer ga neće ni biti. Legendarni Miloš Teodosić ga jeste naslijedio na toj funkciji, ali će nekadašnji košarkaš i dugogodišnji član uprave crveno-bijelih ostati na Malom Kalemegdanu.

Kako prenose "Sportske", Dozet će biti zadužen za rad sa mlađim kategorijama. Kako se navodi, Milan je odmah nakon završetka polufinalne serije sa Partizanom povukao moralni potez i podnio ostavku, ali je uslijedilo nekoliko internih razgovora posijle kojih je preinačio odluku.

Preokret se dogodio poslije razgovora sa Milošem Teodosićem i šefom mlađih kategorija Dragoljubom Avramovićem, pa će Dozet u budućnosti svojim iskustvom i znanjem pomagati u radu sa nadolazećim nadama.

On je u Zvezdu stigao 2021. godine dok je na čelu kluba još bio Nebojša Čović, obavljao je izuzetno stresnu i zahtjevnu poziciju u klubu, a njegova nova funkcija još uvijek nije precizno definisana. U svakom slučaju, crveno-bijeli nisu htjeli tek tako da ga se odreknu i nije isključeno da nas čeka još turbulencija na Malom Kalemegdanu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!