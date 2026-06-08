logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preokret oko Milana Dozeta: Dao ostavku, pa dobio novu funkciju u Zvezdi

Preokret oko Milana Dozeta: Dao ostavku, pa dobio novu funkciju u Zvezdi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji as ipak ostaje na Malom Kalemegdanu nakon razgovora sa nasljednikom Milošem Teodosićem.

Milan Dozet ostaje u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda sa razlogom nije objavila rastanak sa doskorašnjim sportskim direktorom Milanom Dozetom - jer ga neće ni biti. Legendarni Miloš Teodosić ga jeste naslijedio na toj funkciji, ali će nekadašnji košarkaš i dugogodišnji član uprave crveno-bijelih ostati na Malom Kalemegdanu.

Kako prenose "Sportske", Dozet će biti zadužen za rad sa mlađim kategorijama. Kako se navodi, Milan je odmah nakon završetka polufinalne serije sa Partizanom povukao moralni potez i podnio ostavku, ali je uslijedilo nekoliko internih razgovora posijle kojih je preinačio odluku.

Preokret se dogodio poslije razgovora sa Milošem Teodosićem i šefom mlađih kategorija Dragoljubom Avramovićem, pa će Dozet u budućnosti svojim iskustvom i znanjem pomagati u radu sa nadolazećim nadama.

On je u Zvezdu stigao 2021. godine dok je na čelu kluba još bio Nebojša Čović, obavljao je izuzetno stresnu i zahtjevnu poziciju u klubu, a njegova nova funkcija još uvijek nije precizno definisana. U svakom slučaju, crveno-bijeli nisu htjeli tek tako da ga se odreknu i nije isključeno da nas čeka još turbulencija na Malom Kalemegdanu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Milan Dozet košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC