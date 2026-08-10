Kukurelja prvi put u dresu Real Madrida: Privilegija je biti u najvećem klubu u Evropi

Nova zvijezda "kraljevskog kluba" oduševljena dolaskom u Madrid.

Izvor: x.com/realmadrid

Dolazak u redove "kraljevskog kluba" uvijek nosi posebnu težinu, a čini se da ni najnovije pojačanje nije krilo emocije nakon zvaničnog predstavljanja. Mark Kukurelja, koji je pojačao redove madridskog velikana, istakao je da je sam čin potpisivanja ugovora za njega ostvarenje sna.

U kratkoj izjavi, novi član Real Madrida nije štedio riječi hvale na račun nove sredine, jasno stavivši do znanja kolika je čast nositi bijeli dres.

"Privilegija je biti u najvećem klubu u Evropi", jasno je poručio fudbaler, potvrđujući time visoke ambicije kako kluba, tako i lične želje da se dokaže na najvećoj mogućoj sceni.

@Cucurella3: “Es un privilegio estar en el club más grande de Europa”.pic.twitter.com/6Pl8A7dsIV — Real Madrid C.F. (@realmadrid)August 10, 2026

Njegov dolazak na stadion "Santijago Bernabeu" već je izazvao veliku pažnju navijača, koji sa nestrpljenjem očekuju da vide kako će se pojačanje uklopiti u sistem trenera i koliko će doprinijeti nastavku dominacije Reala na kontinentalnoj mapi.

"Ovo je nagrada za sav trud u karijeri", poručio je novi fudbaler Real Madrida na svom zvaničnom predstavljanju, te istakao da dolazak u najveći evropski klub predstavlja čast koju mogu da osjete samo rijetki.

"Malo ljudi može da kaže da je nosilo ovaj dres. Gledao sam sve te magične noći, preokrete na Bernabeuu i podizanje pehara Lige šampiona. Kada se ukazala prilika da budem dio toga, nisam oklijevao ni sekunde", izjavio je novi španski reprezentativac.

Fantastičan doček i saradnja sa Murinjom

Izvor: x.com/realmadrid

Prvi dan u Madridu doneo je mnogo uzbuđenja, ali i naporne obaveze. Ipak, ističe da je adaptacija protekla glatko zahvaljujući sjajnoj dobrodošlici saigrača.

"Sve ide odlično. Jedva sam čekao da ih upoznam, a doček je bio fantastičan. Dan je bio dug i težak, ali polako hvatam ritam i krećem sa postepenim treninzima jer ono najuzbudljivije tek počinje", rekao je fudbaler osvrnuvši se i na rad sa trenerom Žozeom Murinjom: "Odnos se zasniva na povjerenju i prirodnosti. Naš zadatak je da na terenu pokažemo šta znamo, da uživamo u igri i da imamo jasan cilj – da osvajamo trofeje i imamo sjajnu godinu."

Intenzitet, karakter i san o debiju

Na teren donosi prepoznatljiv stil igre koji se temelji na beskompromisnoj borbi i energiji. Smatra da uz talenat i koheziju u svlačionici ovaj tim može da pokori sve ciljeve.

"Donijeću intenzitet, karakter, radnu etiku i malo radosti. Smatram se veoma vrijednim čovjekom. Sa igračima ovakvog kalibra, ako ostanemo ujedinjeni na terenu i van njega, možemo postići velika djela", uvjeren je novi as Reala.

Posebno emotivno doživljava trenutak kada bude prvi put istrčao pred domaće navijače u zvaničnom meču.

"Igrao sam ovdje kao gost, ali iskusiti to kao domaćin – slušati himnu i doček navijača ispred stadiona o kojem sam gledao u dokumentarcima – biće nešto potpuno drugačije i nezaboravno", priznao je Kukurelja, koji je u Madrid stigao iz Čelsija, čiji član je bio od 2022. godine.

Prethodno je nosio dres Brajtona, Hetafea i Ejbara, dok je karijeru počeo u Barseloni. Ipak, nije dobio pravu šansu u prvom timu, pa se odlučio za odlazak. Sada je stigao u redove najljućeg rivala i biće zanimljivo ispratiti kako će biti dočekan u meču kada njegov novi tim bude igrao protiv Barselone.