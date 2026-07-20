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Snimak Kukurelje obišao svijet: Ovo je istina o peharu svjetskog prvaka u plastičnoj kesi

Snimak Kukurelje obišao svijet: Ovo je istina o peharu svjetskog prvaka u plastičnoj kesi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Fudbaler reprezentacije Španije Mark Kukurelja je poslije istorijskog uspjeha i osvajanja titule prvaka svijeta pehar iznio... u kesi. Međutim, kasnije je otrkiveno da je riječ o plastičnoj verziji pehara.

Kukurelja u plastičnoj kesi iznio lego pehar Izvor: X/Mercado_Ingles/Printscreen

Reprezentativac Španije, poznat po karakterističnoj frizuri, Mark Kukurelja nije iznio pravi pehar Svjetskog prvenstva u plastičnoj kesi, već njegovu LEGO verziju, čime je još jednom uspio da privuče pažnju javnosti i nasmeje navijače. Španski reprezentativac snimljen je poslije finala u neobičnoj situaciji ispred stadiona Metlajf u Nju Džerziju, kada je sa Boginjom u kesi napustio stadion.

Španija je postala šampion svijeta, ali završnicu meča obilježila je napetost, incidenti i nesportsko ponašanje. Ipak, bilo je i zanimljivih momenata, a za njih je bio zadužen harizmatični Kukurelja. Prizor u kojem Španac napušta stadion sa peharom u kesi je odmah izazvao brojne reakcije, pošto je mnogima bilo neobično da jedan od najvrednijih sportskih pehara na svijetu bude nošen na takav način. Ipak, ubrzo je otkriveno da se ne radi o pravom trofeju prvaka svijeta, već o LEGO verziji koju je Kukurelja sastavio i ponio sa sobom.

Pogledajte kako je Kukurelja napustio stadion: 

Španski mediji objasnili su da je lijevi bek "Crvene furije" još jednom pokazao svoj vedar karakter i smisao za humor. Kukurelja, koji je tokom čitavog turnira bio jedan od najvažnijih igrača Španije na putu do svjetske titule, iskoristio je trenutak da se našali sa prisutnima i privuče pažnju na svoj simpatičan način.

Španac je i na ovom prvenstvu pružao odlične partije i bio jedan od oslonaca ekipe Luisa de la Fuentea, a nakon velikog uspjeha odlučio je da se sa navijačima i medijima zabavi na sebi svojstven način.

Tagovi

Mark Kukurelja Mundijal 2026

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