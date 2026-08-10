logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropa kup za žene 2026/27: Vrijeme je za žrijeb, s kim će igrati SFK 2000 iz Sarajeva?

Evropa kup za žene 2026/27: Vrijeme je za žrijeb, s kim će igrati SFK 2000 iz Sarajeva?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Žrijeb je sutra od 13 časova.

SFK 2000 Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Pred nama je drugo izdanje UEFA Evropa kupa za dame (UEFA Women’s Europa Cup), koje se igra u istom formatu kao i premijerna sezona.

Utakmicama prvog pretkola biće otvoreno još jedno uzbudljivo poglavlje u evropskom ženskom klupskom fudbalu, a žrijeb je u utorak, 11. avgusta od 13 časova.

Ko su mogući protivnici SFK 2000?

U ovoj fazi učestvovaće ukupno 24 kluba: 13 ekipa koje direktno ulaze u prvo kolo, kao i 11 klubova koji su zauzeli treće mjesto na mini-turnirima drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona za žene, među kojima je i bh. šampion SFK 2000.

Fudbalerke SFK 2000 nalaze se u grupi 2, povlaštene su, tako da na žrijebu neće moći da dobiju Breidablik, Anderleht, subotički Spartak, Rozenborg i Torenze. Potencijalni rivali bh. šampiona su nepovlaštene ekipe, i to: Fejenord (Holandija), Brondbi (Danska), Slovan Liberec (Češka), Kolos, Odesa (Ukrajina) i Čiksereda (Rumunija).

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Povlaštene ekipe u grupi 1 su Valerenga, Apolon, Gintra, Minsk, Metalist 1925 i Fortuna Hjering, dok su nepovlašteni Šturm, Mitrovica, Hafnarfjordur, Radomlje, Agram i Hajduk iz Splita.

Pobjednici 12 dvomeča prvog pretkola, koji su zakazani za 26. avgust i 2. septembar, izboriće plasman u drugo pretkolo. Tamo će im se pridružiti 11 drugoplasiranih ekipa sa mini-turnira kvalifikacija za Ligu šampiona, kao i devet poraženih timova iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kako funkcioniše Evropa kup za žene?

U sezoni 2026/27, ukupno 13 klubova obezbijedilo je direktan ulazak u ovo takmičenje. To su trećeplasirane ekipe iz nacionalnih prvenstava saveza rangiranih od 8. do 13. mjesta (Norveška, Holandija, Austrija, Češka, Ukrajina i Danska), kao i drugoplasirane ekipe iz saveza rangiranih od 18. do 24. mjesta (među kojima su Island, Srbija, Bjelorusija, Belgija, Slovenija, Hrvatska i Rumunija).

Pored toga, sistem "prelaska" iz Lige šampiona omogućiće drugu šansu klubovima koji budu eliminisani u ranijim fazama najelitnijeg takmičenja: devet ekipa eliminisanih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i drugoplasirane i trećeplasirane ekipe sa 11 mini-turnira drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

UEFA Evropa kup za žene je klasično kup takmičenje po eliminacionom sistemu i igra se paralelno sa Ligom šampiona. Sastoji se od ukupno šest faza - prvog i drugog kola pretkola, osmine finala, četvrtfinala, polufinala i finala, a sve faze se igraju na dvije utakmice (kod kuće i u gostima).

Šampion Evropa kupa za žene automatski obezbjeđuje plasman u treće kolo kvalifikacija (Staza šampiona) za Ligu šampiona za sezonu 2027/28, gdje će imati samo jednu prepreku do ulaska u ligašku fazu najjačeg klupskog takmičenja u Evropi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SFK 2000 ženski fudbal Fudbalerke Evropa kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC