Evropa kup za žene 2026/27: Vrijeme je za žrijeb, s kim će igrati SFK 2000 iz Sarajeva?

Žrijeb je sutra od 13 časova.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Pred nama je drugo izdanje UEFA Evropa kupa za dame (UEFA Women’s Europa Cup), koje se igra u istom formatu kao i premijerna sezona.

Utakmicama prvog pretkola biće otvoreno još jedno uzbudljivo poglavlje u evropskom ženskom klupskom fudbalu, a žrijeb je u utorak, 11. avgusta od 13 časova.

Ko su mogući protivnici SFK 2000?

U ovoj fazi učestvovaće ukupno 24 kluba: 13 ekipa koje direktno ulaze u prvo kolo, kao i 11 klubova koji su zauzeli treće mjesto na mini-turnirima drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona za žene, među kojima je i bh. šampion SFK 2000.

Fudbalerke SFK 2000 nalaze se u grupi 2, povlaštene su, tako da na žrijebu neće moći da dobiju Breidablik, Anderleht, subotički Spartak, Rozenborg i Torenze. Potencijalni rivali bh. šampiona su nepovlaštene ekipe, i to: Fejenord (Holandija), Brondbi (Danska), Slovan Liberec (Češka), Kolos, Odesa (Ukrajina) i Čiksereda (Rumunija).

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Povlaštene ekipe u grupi 1 su Valerenga, Apolon, Gintra, Minsk, Metalist 1925 i Fortuna Hjering, dok su nepovlašteni Šturm, Mitrovica, Hafnarfjordur, Radomlje, Agram i Hajduk iz Splita.

Pobjednici 12 dvomeča prvog pretkola, koji su zakazani za 26. avgust i 2. septembar, izboriće plasman u drugo pretkolo. Tamo će im se pridružiti 11 drugoplasiranih ekipa sa mini-turnira kvalifikacija za Ligu šampiona, kao i devet poraženih timova iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kako funkcioniše Evropa kup za žene?

U sezoni 2026/27, ukupno 13 klubova obezbijedilo je direktan ulazak u ovo takmičenje. To su trećeplasirane ekipe iz nacionalnih prvenstava saveza rangiranih od 8. do 13. mjesta (Norveška, Holandija, Austrija, Češka, Ukrajina i Danska), kao i drugoplasirane ekipe iz saveza rangiranih od 18. do 24. mjesta (među kojima su Island, Srbija, Bjelorusija, Belgija, Slovenija, Hrvatska i Rumunija).

Pored toga, sistem "prelaska" iz Lige šampiona omogućiće drugu šansu klubovima koji budu eliminisani u ranijim fazama najelitnijeg takmičenja: devet ekipa eliminisanih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i drugoplasirane i trećeplasirane ekipe sa 11 mini-turnira drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

UEFA Evropa kup za žene je klasično kup takmičenje po eliminacionom sistemu i igra se paralelno sa Ligom šampiona. Sastoji se od ukupno šest faza - prvog i drugog kola pretkola, osmine finala, četvrtfinala, polufinala i finala, a sve faze se igraju na dvije utakmice (kod kuće i u gostima).

Šampion Evropa kupa za žene automatski obezbjeđuje plasman u treće kolo kvalifikacija (Staza šampiona) za Ligu šampiona za sezonu 2027/28, gdje će imati samo jednu prepreku do ulaska u ligašku fazu najjačeg klupskog takmičenja u Evropi.