SFK 2000 ponovo šampion BiH: 24. titula stiže u Sarajevo

Dva puta su fudbalerke Emine ove sezone neporažene napuštale teren protiv ekipe iz Sarajeva, ali SFK 2000 je danas slavio.
Kolo prije kraja sezone, fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva osigurale su novu, 24. titulu šampiona BiH.
U derbiju prvenstva savladana je Emina u Mostaru rezultatom 2:0, a zanimljivo da je ovo bio prvi trijumf protiv Mostarki ove sezone. Fudbalerke Emine u prva dva susreta sa višestrukim šampionkama ostale su neporažene (2:2, 0:0), jednom su izgubile 0:1, dok večeras nisu imale snage ponovo da iznenade favorizovanog protivnika.
Ujedno su ove dvije utakmice jedine u tekućem prvenstvu na kojima igračice SFK 2000 nisu uspjele da slave.
Fudbalerke SFK 2000 imaće priliku da osvoje "duplu krunu". U finalu Kupa BiH 20. maja u Trening centru FS BiH u Zenici još jednom će odmjeriti snage sa Eminom, ekipom koja je ove sezone pokazala da jedina može parirati Sarajkama.
"Osvojena 24. titula prvaka Bosne i Hercegovine još je jedna potvrda kontinuiteta, kvaliteta i predanog rada svih struktura kluba. Ovaj uspjeh rezultat je zajedničkog truda igračica, stručnog štaba, administracije i svih ljudi koji svakodnevno ulažu energiju u razvoj i uspjehe SFK 2000 Sarajevo. Čestitamo cijeloj ekipi na još jednoj sjajnoj sezoni, velikoj pobjedi i zasluženo osvojenoj tituli prvaka Bosne i Hercegovine!", saopšteno je iz sarajevskog kluba.
U posljednjem kolu sezone SFK 2000 će ugostiti bijeljinski Radnik, a ekipi će tada i zvanično biti uručen pehar namijenjen šampionu Bosne i Hercegovine.