logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SFK 2000 se oprostio od Evrope: Poraz Sarajki i u revanšu

SFK 2000 se oprostio od Evrope: Poraz Sarajki i u revanšu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Jang Bojs slavio u oba meča i plasirao se u osminu finala Evropa kupa.

SFK 2000 Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva nisu uspjele da nadoknade dva gola minusa iz prvog meča protiv Jang Bojsa. Naprotiv, poražene su i u revanšu odigranom večeras na "Koševu" - 0:1 (0:0), pa su ukupnim rezultatom 0:3 eliminisane iz Evropa kupa.

Višestruke šampionke BiH odigrale su tvrd revanš meč kvalifikacija, koji je odlučen u samom finišu. Gol za švajcarski tim u 88. minutu postigla je Jana Koler.

Sarajke se tako opraštaju od međunarodne scene za ovu sezonu. Ukupno su fudbalerke SFK 2000 odigrale šest utakmica, u kojima su zabilježile pobjedu, tri remija i dva poraza. Dva od tri neriješena ishoda otišla su u produžetke, a jedan od njih i u penale.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona Sarajke su nakon 0:0 protiv Levena ispale u produžecima (1:2), a zatim su deklasirale makedonski Ljuboten iz Tetova 5:0.

Turski Fomget, u prošloj rundi kvalifikacija za Evropa kup, eliminisale su na penale. Prvi meč u Sarajevu završen je bez golova, u Turskoj je bilo 2:2 nakon regularnih 90 minuta, a onda 3:3 poslije dva produžetka, nakon čega je sarajevski tim slavio na penale 3:2 i zakazao dvomeč sa šampionom Švajcarske, u kojem nije imao snage za iznenađenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evropa kup SFK 2000 Jang Bojs Fudbalerke ženski fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC