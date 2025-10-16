SFK 2000 se oprostio od Evrope: Poraz Sarajki i u revanšu

Jang Bojs slavio u oba meča i plasirao se u osminu finala Evropa kupa.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva nisu uspjele da nadoknade dva gola minusa iz prvog meča protiv Jang Bojsa. Naprotiv, poražene su i u revanšu odigranom večeras na "Koševu" - 0:1 (0:0), pa su ukupnim rezultatom 0:3 eliminisane iz Evropa kupa.

Višestruke šampionke BiH odigrale su tvrd revanš meč kvalifikacija, koji je odlučen u samom finišu. Gol za švajcarski tim u 88. minutu postigla je Jana Koler.

Sarajke se tako opraštaju od međunarodne scene za ovu sezonu. Ukupno su fudbalerke SFK 2000 odigrale šest utakmica, u kojima su zabilježile pobjedu, tri remija i dva poraza. Dva od tri neriješena ishoda otišla su u produžetke, a jedan od njih i u penale.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona Sarajke su nakon 0:0 protiv Levena ispale u produžecima (1:2), a zatim su deklasirale makedonski Ljuboten iz Tetova 5:0.

Turski Fomget, u prošloj rundi kvalifikacija za Evropa kup, eliminisale su na penale. Prvi meč u Sarajevu završen je bez golova, u Turskoj je bilo 2:2 nakon regularnih 90 minuta, a onda 3:3 poslije dva produžetka, nakon čega je sarajevski tim slavio na penale 3:2 i zakazao dvomeč sa šampionom Švajcarske, u kojem nije imao snage za iznenađenje.