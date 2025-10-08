Švajcarkinje prejake za ekipu Sarajeva: Bordo dame čeka težak posao u revanšu

SFK 2000 će na svom terenu morati da nadoknadi dva gola zaostatka.

Izvor: Promo/SFK Sarajevo

Nakon što su u prvom kolu Evropa kupa eliminisale turski Fomget, fudbalerke SFK 2000 u prvoj utakmici drugog kola doživjele su poraz od ekipa Janga Bojsa rezultatom 2:0.

Gošće iz Sarajeva su kapitulirale u 29. minutu kada je mrežu Envere Hasanbegović pogodila Laura Frej, na asistenciju bivše fudbalerke Sarajeva Maje Jeličić.

Rezultat se nije mijenjao sve do 83. minuta kada je Georgina Kalacojanis povisila na 2:0 sa „bijele tačke“. Bio je to i konačan rezultat ovog meča, pa će bh. tim u revašu morati da nadoknadi dva gola zaostatka.

Revanš se igra 16. oktobra na Koševu.