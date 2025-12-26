logo
Cijeli meč vikao na sudije, pa zaćutao zbog Jokića: "Zašto mi uopšte postavljaš to pitanje?"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kris Finč nije htio da priča o sudijama nakon 56 poena Nikole Jokića, iako je čitav meč pravio pritisak.

Kris Finč o utakmici Denver Minesota Izvor: YouTube/Minnesota Timberwolves

Trener Minesote Kris Finč je tokom čitavog meča vikao na sudije i pravio pritisak, međutim to nije bilo dovoljno da bi njegova ekipa slavila protiv Denvera. Na kraju, Denver je slavio 142:138 poslije produžetka, uz istorijsku partiju Nikole Jokića koji je imao i nikad više izvedenih slobodnih bacanja (22/23).

Upravo zbog njih je Finč "skakao" na sudije i tražio da dopuste čvršću igru, da bi nakon 56 poena Jokića ipak "zaćutao" pred novinarima. Istakao je da je Denver pobijedio samo zbog tri vezane trojke u produžetku, a suđenje nije htio da komentariše.

  • N: Imate li zamjerke na suđenje?
  • F: Ne, nemam zamjerke. Zašto to pitate?
  • N: Pitam jer je Edvards isključen.
  • F: To je pitanje za njega.

Prethodno su Denver i Minesota i te kako znali da odigraju uzbudljive utakmice, kako u regularnom dijelu, tako i u plej-ofu, pa je ovo samo nastavak rivalstva koje već nekoliko godina postoji u NBA.

Ovu bitku dobio je Denver, prije svega jer u svojim redovima ima najboljeg igrača svijeta koji je to potvrdio i prethodne noći.

Nikola Jokić dao 56 poena
Izvor: NBA

