"Znate šta hoću da kažem o Jokiću?": Zbog riječi Džamala Mareja Amerikanci morali da ućute

Nestvarna partija Nikole Jokića u NBA ligi uticala je na Džamala Mareja da Amerikancima objasni kako stoje stvari.

Košarkaši Denver Nagetsa su savladali Minesotu nakon produžetka (142:138), a Nikola Jokić je odigrao meč o kojem će se pričati godinama. Prvi put u istoriji NBA lige neki košarkaš je imao više od 55 poena, više od 15 skokova i više od 15 asistencija na jednoj utakmici, a zbog toga su nakon meča svi pričali o srpskom košarkašu.

Posebno važnu izjavu dao je Džamal Marej, godinama drugi najbolji igrač Denvera i "prvi pomoćnik" Nikole Jokića u ovoj veoma uspješnoj eri tima iz Kolorada. Kanadski bek morao je da stavi tačku na priče o Jokiću, pošto su ga američki mediji prethodnih dana prozivali zbog dodavanja koje je trebalo da bude asistencija za pobjedu. Čini se da im Marej to nije zaboravio i da je zato sada hvalio Jokićevu sposobnost da riješi utakmicu u ključnom trenutku.

"Saglasan sam sa tim. Postizali smo poene, igrali odbranu, opet postizali poene. Tako smo radili. Da, to je stvarno bio prelomni trenutak utakmice. Znaš, mislim da se ne priča dovoljno o tome koliko je Jokić dobar kada treba da se prelomi utakmica. Možda sam i ja pogodio neke velike šuteve kroz karijeru, ali on... Imamo ga konstantno. Znate šta hoću da kažem? Poštovanje za Jokića zato što je uvijek on taj koji rješava", rekao je Džamal Marej.

Kanadski košarkaš je pomenuo da je i njemu bilo lakše da igra jer je Minesota udvajala Jokića, a kada su novinari upitali Mareja šta misli o tome što je Nikola Jokić oborio rekord NBA lige po broju postignutih poena u produžetku, on je istakao da to izgleda baš kako bi trebalo. Podsjećamo, Jokić je 18 poena postigao u produžetku, a Denver je u tom periodu meča ubacio ukupno 27 poena.

Kao što smo rekli, Jokić je odigrao istorijski meč sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, dok je Džamal Marej imao 35 poena i 10 asistencija. Denver sada ima skor 22-8 i nalazi se na trećem mjestu Zapadne konferencije, ali se polako primiče prvoplasiranoj Oklahomi koja je izgubila tri od posljednja četiri meča.