Jokić izveo božićno čudo sa 56 poena: Dobio izgubljen meč, dao 18 u produžetku!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nestvarna partija Nikole Jokića na Božić u NBA ligi. Ostvario je tripl-dabl kakav nikad nismo vidjeli i sam dobio utakmicu protiv Minesote.

Nikola Jokića dao 56 poena Minesoti Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpki košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu spektakularnu utakmicu u NBA ligi i prethodne noći vodio je Denver do teške pobjede protiv Minesote. Znamo da Denver uvijek ima problema sa Minesotom, koja je i pravljena njih da sruši, ali za Božić nije bilo novog iznenađenja - Nagetsi su slavili 142:138 poslije produžetka, sa 56 poena Jokića.

Krajem treće četvrtine razlika je bila i "+15" za Denver, međutim uspjeli su Nagetsi bez potrebe da zakomplikuju utakmicu i da je uvedu u neizvjesnu završnicu, tako da je posle izgubljene lopte Džamala Mareja - Minesota spustila na pola koša razlike na samo pet sekundi do kraja. Jokić je brzo fauliran i nastavio je da bude precizan sa penala za tri razlike, međutim Edvards je iz ćoška pogodio za produžetak.


U njemu je Denver i dalje bio u stanju šoka šta je upravo prokockao, vidjeli smo kako je Minesota napravila seriju 9:0 baš preko Edvardsa, da bi se tada pojavio naravno Nikola Jokić. Sa 10 poena i serijom Denvera 13:2, njegova ekipa je opet povela, potom je i Marej pogodio važnu trojku za 131:128, Votson je ukrao loptu, a onda je Jokić sa penala završio utakmicu.


Na ovom meču Nikola Jokić opet je zabilježio tripl-dabl, čak 15. ove sezone u NBA ligi. Na kraju susreta imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a čak 18 poena dao je u produžetku.

Takođe, mora se istaći i da je Jokić šutirao 15/21 iz igre (!!!), da je postigao četiri trojke, a da je za cijeli meč imao samo jedan promašaj sa penala (22/23). Imao je, takođe, dvije blokade i pet izgubljenih lopti u ovoj savršenoj partiji kakva nikada nije viđena u NBA ligi na Božić.


Džamal Marej je inače dodao 35 poena, solidan je bio i Tim Hardavej Džunior sa 19, Spenser Džouns je dodao 12, a dodajmo da je Denver bio bez trojice startera - Gordona, Džonsona i Brauna.

Što se tiče Minesote, kod nje je prednjačio Entoni Edvards sa 44 poena, s tim da je na kraju izgubio živce i zbog dvije tehničke je isključen. Džulijus Rendl imao je 32 poena, Džejden Mekdenijels još 21, dok je Rudi Gober stao na devet poena i 12 skokova, imao je i šest blokada, ali i šest ličnih grešaka.

NBA rezultati 26. decembar:

  • Njujork - Klivlend 126:124
  • Oklahoma - San Antonio 102:117
  • Golden Stejt - Dalas 126:116
  • L. A. Lejkers - Hjuston 96:119
  • Denver - Minesota 142:138*

Tagovi

Nikola Jokić Denver Minesota NBA liga

