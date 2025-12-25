Amerikanci smislili novi praznik zbog Nikole Jokića: "Ne mogu to da podnesem, Bože sačuvaj"

Nikola Jokić nije baš oduševljen "praznikom" koji su Amerikanci smislili zbog njega. "Jokićev Božić" mu zaista nije po volji.

"Nikola, da li tebe zovu Jokmas?", pitao je novinar Nikolu Jokića, na šta je on odmahnuo glavom i namrštio se kada je čuo svoj novi "nadimak".

"Ne mogu to da podnesem, Bože sačuvaj. Čija je to ideja bila? Tvoja?", rekao je Jokić, na šta smo mogli da čujemo kako prozvani novinar tiho kaže "izvini". Pogledajte tu scenu:

Šta je Jokmas i kako je nastao?

To je zapravo "praznik" koji slave navijači Denvera. Nikola Jokić je 2014. kao 41. pik na draftu došao u Denver Nagetse, a 2015. je stigao u NBA nakon sjajne sezone u Megi, Zatim je 14. decembra 2016. konačno ušao u startnu postavu i taj dan slave navijači Denvera!

Tada je na meču sa Portlandom Denver izašao u startnoj postavi: Emanuel Mudije, Geri Heris, Vilson Čendler, Danilo Galinari i Nikola Jokić. Mladi centar iz Srbije dao je 13 poena, imao je 5 asistencija i 4 skoka.

Ime "Jokmas" je zapravo nastalo od američke reči za Božić, Christmas. Malo su to ukombinovali sa Nikolinim prezimenom, a razlog je zato što je datum debija samo deset dana prije katoličkog Božića, sa kojim se Nikola takođe poslovično muči.

