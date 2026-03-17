Slavni argentinski klub 100 puta u nizu rasprodao stadion

Nebojša Šatara
Na stadionu "Monumental" gdje domaće mečeve igra River Plejt već godinama nema slobodnog mjesta.

Argentinski velikan River Plejt uradio je ono što je mnogim klubovima širom svijeta potpuno nezamislivo - na utakmici protiv Sarmijenta koju su pobijedili (2:0) njihov stadion "Monumental" bio je rasprodat 100. put u nizu! Nevjerovatna serija mečeva počela je još 2022. godine, a navijači su ostali uz svoj klub i kada nije sve išlo baš po planu.

Najuspješniji trener u klupskoj istoriji Marselo Galjardo tokom drugog mandata nije uspio da ponovi rezultate iz prvog, ali to nije pokolebalo navijače. Tokom prethodne četiri godine mogli su da se raduju samo jednoj šampionskoj tituli, Superkupu i Trofeju šampiona, a strast je bila ista kao i kada su bilježili najveće uspjehe u istoriji. Pogledajte kako izgleda stadion Monumental dok River igra:

Pošto je kapacitet stadiona Monumental nešto malo preko 85.000 sjedećih mjesta, jasno je da se na domaćim mečevima River Plejta tokom prethodne četiri godine našlo više od 8.500.000 navijača. Neki od njih su dugogodišnji fanovi "Milionera" iz Buenos Ajresa, dok je drugima bilo izuzetno teško da dođu do ulaznice jer je interesovanje za mečeve jednog od najvećih klubova Južne Amerike izuzetno.

Možda bi po uzoru na Boku Juniors, koja ima daleko manji stadion, River mogao da razmišlja i o rekonstrukciji kojom bi dobio dodatan broj mjesta. Svojevremeno je na stadion moglo da stane čak 100.000 ljudi, ali je zbog bezbjednosti smanjen kapacitet, kao i na brojnim drugim mjestima koja su kultna u fudbalskoj istoriji.

