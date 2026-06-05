Partizan razmatra promjenu trenera: Žarko Lazetić, bivši fudbaler crno-bijelih, došao je u Humsku na pregovore.

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Danas je novi "dan odluke" u Humskoj i čeka se informacija da li Srđan Blagojević ostaje u Partizanu ili odlazi u Akron, a čini se da se crno-bijeli polako spremaju za drugu opciju. Prema informacijama "Telegrafa", Žarko Lazetić je na pregovorima u Partizanu i mogao bi da postane novi trener crno-bijelih.

U pitanju je bivši fudbaler Partizana koji je radio u klubu kao asistent, bio je i omladinskoj školi crno-bijelih, vodio je i Teleoptik, a više puta se spominjao kao potencijalni "šef" u Humskoj.

Vidi opis Partizan opet mijenja trenera: Žarko Lazetić na pregovorima u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Trenutno je bez ugovora poslije odlaska iz izraelskog Makabija i Partizan to želi da iskoristi, posebno jer je Blagojević pred odlaskom. Interesantno je da se Lazetić spominjao kao rješenje Predraga Mijatovića, koji više nije u klubu, ali čini se da su Lazović, Ljajić i Forcan za njegov dolazak.

Lazetić je inače radio i u Metalcu, pa u TSC-u koji je vodio od 2021. do 2024. godine, sve do odlaska u Izrael u kome se zadržao godinu i po dana. Bio je osvajač prvenstva Izraela, kao i tamošnjeg Superkupa.