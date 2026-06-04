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24 sata odluke u Humskoj: Srđan Blagojević i igra od milion evra

24 sata odluke u Humskoj: Srđan Blagojević i igra od milion evra

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srđan Blagojević se suočava sa odlukom o ostanku u Partizanu ili prelasku u ruski Akron, uz klauzulu od milion evra.

Srđan Blagojević Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

FK Partizan je taman riješio jedan gorući problem i opredijelio se za rukovodstvo na čelu sa Rasimom Ljajićem i bez Predraga Mijatovića, a već ima drugu "glavolomku". Iako je djelovalo da će s Ljajićem, Lazovićem i Forcan biti učvršćena sudbina trenera Srđana Blagojevića na klupi crno-bijelih, situacija nije baš tako jasna.

Blagojević ima ponudu ruskog Akrona i klub iz Toljatija ima rok od 24 sata da riješi situaciju sa obeštećenjem ukoliko želi da ga angažuje - u suprotnom će ostati u Humskoj. Preciznije, neće dobiti dozvolu da ode, piše "Telegraf".

U novom ugovoru Srđana Blagojevića postoji izlazna klauzula od milion evra, međutim prema posljednjim informacijama Akron ne želi da plati "ni dinara", eventualno bi bili spremni da ponude simboličnu sumu koja ne odgovara Partizanu jer želi da makar zaradi na treneru, ako ostaje bez njega.

Da bi se sve ubrzalo i da bi Partizan znao kako dalje, dat je rok do petka za konačno izjašnjavanje. Akron će imati priliku da po uslovima iz Humske angažuje Blagojevića, a ako to ne želi da prihvati - srpski trener ostaje u Humskoj.

Blagojeviću je u Toljatiju ponuđen trogodišnji ugovor sa skoro dvostruko većom platom u odnosu na postojeću u Partizanu i to bez bonusa, a u Rusiji bi doduše imao i nešto relaksiraniju situaciju nego u Humskoj gdje je već godinama napeto i nijednog trenutka trener nije zaštićen, što je već osjetio na sopstvenoj koži.

Jesenas ga je smijenio Predrag Mijatović, pa se poslije dva promašaja ipak vratio u Partizan na nagovor Danka Lazovića, ali nije uspio da ostvari zacrtani cilj - drugo mjesto.

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Tagovi

Srđan Blagojević fudbal FK Partizan treneri

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