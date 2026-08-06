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Mediteranske igre počinju 21. avgusta: Evo koliko će sportista predstavljati BiH!

Mediteranske igre počinju 21. avgusta: Evo koliko će sportista predstavljati BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mediteranske igre biće održane u italijanskom Tarantu, od 21. avgusta do 3. septembra.

Koliko sportista predstavlja BiH na Mediteranskim igrama 2026. godine Izvor: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

Sve su bliže Mediteranske igre, koje će se od 21. avgusta do 3. septembra održati u Tarantu (Italija). Bosna i Hercegovina ima zavidan broj učesnika, ukupno 79, koji će se za medalje boriti u 15 sportova.

Kad je riječ o invididualnim sportovima, najviše predstavnika BiH će imati u karateu, čak 10. To su Anes Bostandžić, Hamza Turulja, Vedad Mujić, Ali Arnautović, Seldin Vejo, Nejra Sipović, Emina Sipović, Stefani Krešić, Amina Fejzić i Ajla Mešković.

Po pet predstavnika BiH će imati u boksu (Dilan Rajić, Mihajlo Đekić, Vedad Ćutuk, Nuh Hebibović, Vuk Mičić), džudu (Aleksandra Samardžić, Anđela Samardžić, Johana Klinger, Toni Miletić i Mustafa Hebib) i tekvondou (Džejla Makaš, Ada Avdagić, Benjamin Husić, Nedžad Husić i Ibrahim Đonko).

Četiri takmičara predstavljaće BiH u atletici (Amel Tuka, Mesud Pezer, Abedin Mujezinović i Sara Garić), dok će po tri predstavnika BiH će imati u plivanju (Iman Avdić, Kenan Dračić i Jovan Lekić), streljaštvu (Zakira Pušina, Farah Oneščuk i Amir Memišević) i dizanju tegova (Andranik Karapetjan, Jaser Salem i Faris Durak).

Andrija Ćorluka Dražen Glavaš nadmetaće se za odličja u boćanju, Jelena Davidović i Ivana Benić su predstavnice u ritmičkoj gimnastici, dok BiH u trijatlonu ima jednog predstavnika (Belmin Godinjak).

Kad je riječ o ekipnim sportovima, BiH će se boriti u 3x3 basketu i vaterpolu za muškarce, odnosno odbojci za žene.

NAJBOLJI REZULTATI BiH NA MEDITERANSKIM IGRAMA

Najviše medalja na Mediteranskim igrama, ukupno 8, BiH je osvojila u dva navrata – 2009. godine u Peskari i prije četiri godine u Oranu. Prije 17 godina, na smotri u Italiji, bh. takmičari osvojili su tri srebrne i pet bronzanih medalja. Isti broj odličja osvojen je i 2022. godine u Alžiru, ali su tada na grudima bh. sportista zasijale dvije zlatne i šest bronzanih medalja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Mediteranske igre BiH

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