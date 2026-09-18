Obavljen žrijeb Dejvis kupa: Andrej Nedić otvara susret BiH protiv Južnoafričke Republike

Reprezentacija BiH želi nastavak takmičenja u Prvoj svjetskog grupi Dejvis kupa u 2027. godini.

Izvor: Promo/Dejvis kup reprezentacija BiH

Danas je u južnoafričkom gradu Pretorija održano izvlačenje parova za predstojeći Dejvis kup susret između domaće selekcije Južnoafričke Republike i Bosne i Hercegovine.

Voljom žrijeba, odlučeno je da će susret u subotu otvoriti Andrej Nedić, koji će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Heninga. Nakon prvog susreta na teren će izaći najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur, koji će igrati protiv Knololvama Montsija.

U nedelju, 20. septembra, biće odigrani preostali susreti. Prema pravilima, prvo je na programu susret parova. Bh. dvojac Mirza Bašić/Nerman Fatić igraće protiv južnoafričkog para Alek Bekli/Tandolongve-Smit. Poslije igre parova nastupiće dva prva reketa obje selekcije, Damir Džumhur i Filip Hening. Posljednji, peti susret JAR - BiH odigraće Andrej Nedić i Knololvam Montsi.

Susreti u subotu 19. septembra, prvog dana Dejvis kup meča JAR - BiH počinju u 15 časova, dok će susreti drugog dana početi u 11 časova, uz direktan prenost na BHRT-u.

Seniorska teniska reprezentacija BiH ima želju da slavi protiv Južnoafričke Republike kako bi osigurala nastavak takmičenja u Prvoj svjetskog grupi Dejvis kupa u 2027. godini.