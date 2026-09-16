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Teniseri BiH gostuju u Pretoriji u Dejvis kupu, selektor optimista: "U dobroj formi i atmosferi čekamo mečeve"

Teniseri BiH gostuju u Pretoriji u Dejvis kupu, selektor optimista: "U dobroj formi i atmosferi čekamo mečeve"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Dejvis kup susret u Južnoafričkoj Republici.

Dejvis kup: Južna Afrika BiH izjava Zoran Zrnić Izvor: Teniski savez BiH

Najbolji bh. teniseri će 19. i 20. septembra igrati protiv selekcije Južnoafričke Republike u Pretoriji. U naredna tri dana, a do početka zvaničnih mečeva (19.09.), najbolji bosanskohercegovački teniseri će odraditi još pet treninga kako bi bili spremni i mečeve dočekali u najboljoj formi.

U slučaju trijumfa nad Južnom Afrikom, "zmajevi" su osigurali susret u februaru 2027. godine za povratak u Prvu svjetsku grupu Dejvis kup takmičenja. Sigurno je da će najbolji bosanskohercegovački teniseri dati sve od sebe da izvojevaju pobjedu.

U petak sa početkom u 11.00 sati biće obavljeno izvlačenje parova za predstojeći duel u Pretoriji, a selektor Zoran Zrnić je optimista.

"Nalazimo se ovdje u Pretoriji, u Južnoafričkoj Republici. Stigli smo još u petak i počeli pripreme za predstojeći meč protiv Južnoafričke Republike. Želim da se zahvalim i da pohvalim sve naše igrače koji su se ovaj put odazvali na vrijeme. U interes reprezentacije stavili su svoj lični interes i turnire koje su mogli igrati ove dvije nedjelje, te na taj način pokazali lojalnost i zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova, imamo zaista odlične uslove za trening i boravak. Treniramo dva puta dnevno i ostalo nam je još 4-5 treninga do početka mečeva. Nadam se da ćemo to iskoristiti na najbolji mogući način kako bismo se prilagodili ovdašnjim uslovima i kompletnom ambijentu koji nas čeka za vikend. Mislim da ćemo u dobroj formi, dobroj atmosferi i sa visokim nivoom samopouzdanja dočekati mečeve koji su pred nama", rekao je Zrnić.

(MONDO)

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Dejvis Kup zmajevi teniseri

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