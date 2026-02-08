logo
Dejvis kup: Preokret Novog Zelanda protiv “zmajeva” - od 0:2 do 3:2! BiH drugog dana nije osvojila ni set

Dejvis kup: Preokret Novog Zelanda protiv "zmajeva" - od 0:2 do 3:2! BiH drugog dana nije osvojila ni set

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon 2:0 prvog dana, Dejvis kup reprezentacija Bosne I Hercegovine poražena je u sva tri meča drugog dana od tenisera Novog Zelanda.

Bih izgubila od Novog Zelanda u Dejvis kupu Izvor: DPPI Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Novi Zeland je napravio preokret protiv BiH i sa 3:2 u pobjedama savladao BiH u meču Prve svjetske grupe Dejvis kupa.

“Zmajevi” su imali prednost od 2:0 prvog dana takmičenja, ali je najprije bh.dubl (Tomislav Brkić I Vladan Tadić) izgubio od Ajeta Raija i Fina Rejnoldsa sa 2:0, u setovima 6:2 i 6:1, da bi potom debitant Nedić u singlu poražen od Džejmsa Vata, takođe sa 2:0 (6:3, 7:6).

Odluka o konačnom pobjedniku pala je u drugom sing meču u kojem je Mirza Bašić poražen od Antona Šepa istim rezultatom 2:0, u setovima 6:2, 6:4.

Reprezentaciju BiH u septembru očekuje meč za opstanak u Prvoj svjetskoj grupi.

(MONDO)

Tagovi

Dejvis Kup Mirza Bašić Tomislav Brkić Tenis

