logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinje Dejvis kup za "zmajeve": Andrej Nedić otvara susret protiv Novog Zelanda

Počinje Dejvis kup za "zmajeve": Andrej Nedić otvara susret protiv Novog Zelanda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Održan je žrijeb za predstojeće mečeve Dejvis kup susreta prve svjetske grupe između domaće selekcije Novog Zelanda i Bosne i Hercegovine.

Dejvis kup reprezentacija BiH igra protiv Novog Zelanda Izvor: Promo/Dejvis kup reprezentacija BiH

Voljom žrijeba Dejvis kupa prvi će na teren izaći Andrej Nedić, koji će za protivnika imati Antona Šipa. Poslije prvog susreta drugi meč igraće Mirza Bašić i Džejms Vot. U nedjelju, drugog dana turnira po pravilima Dejvis kup takmičenja program će početi susretom parova.

Najbolji bh. dubl igrač Tomislav Brkić će u paru sa Vladanom Tadićem, koji prvi put nastupa za seniorsku selekciju BiH u Dejvis kup takmičenju odigraće susret protiv novozelandskog dvojca Ajeta Raja i Fina Rejnoldsa. Nakon parova igraće najbolje rangirani teniseri oba tima, a sastaće se Andrej Nedić i Džejms Vot. Posljednji, peti meč u između Novog Zelanda i Bosne i Hercegovine, biće susret između Mirze Bašića i Antona Šipa.

Susreti u subotu (7. februara) i nedjelju (8. februara) počinju u 12 sati po novozelandskom vremenu, što je po našem vremenu dvanaest sati manje.

"Radujemo se i zahvaljujemo BHRT-u što su obezbijedili direktne TV prenose, te će ljubitelji tenisa i građani BiH moći uživo gledati sve mečeve na Dejvis kup susreta Novi Zeland - Bosna i Hercegovina", saopšteno je iz Dejvis kup reprezentacije BiH.

Seniorska teniska reprezentacija BiH je završila cjelokupne planirane pripreme, kako bi se prilagodila uslovima poslije dalekog putovanja i vremenske razlike. Sada im ostaje da se što bolje suprotstave domaćoj selekciji i osiguraju opstanak u prvoj Svjetskoj grupi Dejvis kup takmičenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejvis Kup reprezentacija BiH Tenis zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC