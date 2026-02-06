Počinje Dejvis kup za "zmajeve": Andrej Nedić otvara susret protiv Novog Zelanda

Održan je žrijeb za predstojeće mečeve Dejvis kup susreta prve svjetske grupe između domaće selekcije Novog Zelanda i Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/Dejvis kup reprezentacija BiH

Voljom žrijeba Dejvis kupa prvi će na teren izaći Andrej Nedić, koji će za protivnika imati Antona Šipa. Poslije prvog susreta drugi meč igraće Mirza Bašić i Džejms Vot. U nedjelju, drugog dana turnira po pravilima Dejvis kup takmičenja program će početi susretom parova.

Najbolji bh. dubl igrač Tomislav Brkić će u paru sa Vladanom Tadićem, koji prvi put nastupa za seniorsku selekciju BiH u Dejvis kup takmičenju odigraće susret protiv novozelandskog dvojca Ajeta Raja i Fina Rejnoldsa. Nakon parova igraće najbolje rangirani teniseri oba tima, a sastaće se Andrej Nedić i Džejms Vot. Posljednji, peti meč u između Novog Zelanda i Bosne i Hercegovine, biće susret između Mirze Bašića i Antona Šipa.

Susreti u subotu (7. februara) i nedjelju (8. februara) počinju u 12 sati po novozelandskom vremenu, što je po našem vremenu dvanaest sati manje.

"Radujemo se i zahvaljujemo BHRT-u što su obezbijedili direktne TV prenose, te će ljubitelji tenisa i građani BiH moći uživo gledati sve mečeve na Dejvis kup susreta Novi Zeland - Bosna i Hercegovina", saopšteno je iz Dejvis kup reprezentacije BiH.

Seniorska teniska reprezentacija BiH je završila cjelokupne planirane pripreme, kako bi se prilagodila uslovima poslije dalekog putovanja i vremenske razlike. Sada im ostaje da se što bolje suprotstave domaćoj selekciji i osiguraju opstanak u prvoj Svjetskoj grupi Dejvis kup takmičenja.