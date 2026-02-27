Srbi odveli Panatinaikos u osminu finala: Pantović stavio tačku na dramu u Češkoj

Fudbaleri Panatinaikosa preživjeli "penal rulet".

Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Fudbaleri Panatinaikosa plasirali su se u osminu finala Lige Evrope nakon dramatičnog meča protiv Viktorije Plzen u kome su slavili poslije boljeg izvođenja penala. U prvom susretu u Atini bilo je 2:2, nakon 120 minuta fudbala u revanšu nije pala odluka o pobjedniku 1:1, pa je sve riješeno nakon "penal ruleta". Ključnu ulogu imali su srpski fudbaleri Miloš Pantović i Filip Đuričić.

Poveo je Panatinaikos u ranoj fazi meča kada je Tete asistenciju Taborda sproveo loptu u mrežu u 9. minutu. Spačil je donio izjednačenje u 62. minutu, a do kraja regularnog dijela, a potom i produžetaka mreže su mirovale.

Već u prvoj seriji je fudbaler Plzena Amar Memić bio neprecizan, ali tu prednost nije iskoristio Panatinaikos jer je Kalabrija takođe promašio.

Suare je na kraju bio tragičar utakmice jer je promašio u četvrtoj seriji, a posljednji penal i tačku na pobedu stavio je srpski fudbaler Miloš Pantović. Za atinske "zelene" još je pogađao i Filip Đuričić koji je ušao u igru u drugom poluvremenu.

